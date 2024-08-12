史島渡輪工人碼頭滑倒受傷 向市府索賠百萬

史島渡輪工人碼頭受傷，向市政府府索賠100萬元。(史島渡輪臉書)

一名史島渡輪(Staten Island Ferry)甲板員2022年在靠近一艘渡輪時滑倒在冰面上，造成左膝受傷，這名甲板員為此在紐約東區聯邦法院提起訴訟，要求市政府賠償100萬元。

法庭文件顯示，2022年1月9日，史島渡輪甲板員布萊克(Jermaine Black)在靠近渡輪巴貝里號(Andrew J. Barberi)時滑倒在冰面上，左膝受傷。49歲的布萊克稱市政府未能為他提供前往巴貝里號的安全通道。布萊克去年的收入為10萬元，他說訴訟所得將可以減輕自己因為這起事故帶來的「痛苦和折磨」。

該訴訟是根據1920年的聯邦法律「瓊斯法案」(Jones Act)提出的，該法案允許因工受傷的海運工人起訴其雇主，要求賠償損失。市政府法律部拒絕對布萊克的訴訟置評，布萊克以及律師也沒有回應媒體。

橙色的巴貝里號重3335噸、長310呎，以史島柯蒂斯高中(Curtis High School)的傳奇足球 教練命名。2003年10月15日，該船在史島喬治碼頭全速撞上水泥建造的維修碼頭，造成11人死亡，70人受傷，其中一些人傷重不治。事後，領航員史密斯(Richard J. Smith)和紐約市 渡輪董事萊恩(Patrick Ryan)認罪。史密斯在服用止痛藥後神經受損的情況下駕駛渡輪，而萊恩沒有執行紐約市關於渡輪停靠時必須有兩名駕駛員在舵手室的規定。

巴貝里號於2023年9月 28日退役，並於次年5月進行拍賣 。市府於6月份宣布，這艘船以10萬1100元的價格賣給了一位神秘買家。

在布萊克這起訴訟之前，史島渡輪的一名助理船長因為在渡輪引航室發生的一起事故，要求市府賠償100萬元。在該事件中，44歲的助理船長格萊姆(Joseph Grym)稱，他在試圖關閉引航室一扇「卡住」的窗戶時扭傷了肩膀和背部。這起事故2022年6月6日發生在渡輪美國精神號(Spirit of America)上，這是一艘紐約市在2006年投入4000萬元的船隻。