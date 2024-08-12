班森賀華社九旬老嫗遇襲受傷

一名年近九旬老嫗班森賀老人聚居區遇襲，警方公布照片緝兇。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 聚居區一名年近九旬的老婦人在街頭與一名男子發生口角後，遭這名男子攻擊受傷。警方已根據監控錄像取得了這名男子的圖像並將之公之於眾，希望目擊者或知情者及時與警方聯繫，盡早將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警62分局的轄區內。7月22日上午大約11時46分，一名89歲的女性受害者在海灣公園路(Bay parkway)7101號門前因故與一名男子發生爭吵。該名男子隨後用拳頭擊打老婦人的手臂，造成疼痛和淤傷。攻擊發生後，嫌疑人徒步逃離現場，去向不明。受害老婦人隨即向市警62分局報了案。

此案發生在班森賀華人區的中心地帶。海灣公園路7101號是一棟六層的公寓樓，緊靠著眾多中老年華裔每日晨練和會友的塞斯露公園(Seth Low Playground)，那裡還是一個交通要道，周圍有許多華人商鋪和社區服務機構，因此引起了不少華人的關注。

根據警方公布的照片，嫌犯中等膚色，身穿白色圓領衫和藍灰色牛仔褲，背著一隻灰黑相間的雙肩背包，頭戴一頂黑白相間的帽子，上面有白色的字母 ，腳穿一雙灰色工裝鞋。