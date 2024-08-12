班森賀華社九旬老嫗遇襲受傷
布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區一名年近九旬的老婦人在街頭與一名男子發生口角後，遭這名男子攻擊受傷。警方已根據監控錄像取得了這名男子的圖像並將之公之於眾，希望目擊者或知情者及時與警方聯繫，盡早將嫌犯捉拿歸案。
此案發生在市警62分局的轄區內。7月22日上午大約11時46分，一名89歲的女性受害者在海灣公園路(Bay parkway)7101號門前因故與一名男子發生爭吵。該名男子隨後用拳頭擊打老婦人的手臂，造成疼痛和淤傷。攻擊發生後，嫌疑人徒步逃離現場，去向不明。受害老婦人隨即向市警62分局報了案。
此案發生在班森賀華人區的中心地帶。海灣公園路7101號是一棟六層的公寓樓，緊靠著眾多中老年華裔每日晨練和會友的塞斯露公園(Seth Low Playground)，那裡還是一個交通要道，周圍有許多華人商鋪和社區服務機構，因此引起了不少華人的關注。
根據警方公布的照片，嫌犯中等膚色，身穿白色圓領衫和藍灰色牛仔褲，背著一隻灰黑相間的雙肩背包，頭戴一頂黑白相間的帽子，上面有白色的字母，腳穿一雙灰色工裝鞋。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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