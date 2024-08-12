哥大重啟校園進出管制 校方關注挺巴學運回歸

哥倫比亞大學將再度對公眾關閉校門，多名華人學生認為此前激烈的挺巴學運會隨著學生陸續到校而回歸。(記者曹馨元 / 攝影)

自8月12日(周一)起，哥倫比亞大學(Columbia University)將再度對公眾關閉校門，僅允許持有校園卡(School ID)及校內人士提前註冊的訪客入內。多名華人 學生認為此前激烈的挺巴學運會隨著學生陸續到校而回歸。

上個春季學期，屆時已持續約半年的挺巴抗議演變為在校園紮營及占領漢密爾頓大樓(Hamilton Hall)，也引領了蔓延至全國各大學的學運浪潮。數百人被捕，超過40人被指控非法入侵，大多數指控最後被撤銷。直至今年6月中旬，哥大 始終不允許校外人士進入，而6月中旬起，哥大也只允許公眾在早上7時至晚上7時之間進入校園。

哥大首席運營官霍洛維(Cas Holloway)寫給學校社區的一封信中提到，有報告顯示新學年開始後哥大校園以及全國各校園有「出現騷亂的可能性」，而哥大校方更是會特別關注那些意圖不軌的「非學校相關人員」(non-affiliates)。此前在紮營抗議最激烈的時候，校方也常將學運的高度組織化歸咎於「校外勢力」的介入。據紐約市 警(NYPD)消息，霍洛維在布碌崙(布魯克林)的住所在8月8日凌晨被破壞，目前並無人員被逮捕。

隨著畢業與暑假的到來，幾乎持續整個春季學期的挺巴學運在5月已於哥大校園內偃旗息鼓，但還是有數量不少的學生拒絕參加畢業典禮以示抗議，或以披戴巴勒斯坦旗、當台撕毀畢業證等行為表達對學校的不滿。

哥大的挺巴學生組織在暑假主要號召學生參與支持紐約市內的挺巴抗議活動或支援其他學校，如紐約市立大學(CUNY)的挺巴活動。哥大種族隔離撤資(Columbia University Apartheid Divest)在7月10日也發帖稱，若哥大校方不撤回對學生的停學處分、不重新為所有被影響學生授予學位、不為被影響的學校職工復職並提供賠償，學生挺巴組織將拒絕繼續與校方和談。

曾多次參與挺巴抗議的華人應屆畢業生蔡同學表示，他認為挺巴抗議在新學期將持續下去，「因為加沙地區的事態並沒有任何改變，學生沒有理由停止抗議」。蔡同學對學校鎮壓學生運動的處理方式表達了不滿，「自從畢業後不再關注學校的消息，心情都好了很多」，蔡同學因表達抗議，也沒有參加5月的畢業典禮。