法拉盛王嘉廉健康日 逾千人到場

王嘉廉社區醫療中心於10日在法拉盛舉辦「健康日」活動，吸引了逾千名市民參加。(記者高雲兒╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心於10日在皇后區法拉盛 舉辦「健康日」活動，吸引了逾千名市民參加。這是繼3日在曼哈頓舉辦的首場活動之後的第二場，活動持續了六個小時。州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀到場。

作為醫療中心的年度標誌性活動，「健康日」旨在激勵社區成員積極關注自身健康，培養更健康的生活方式。因為活動正值2024年全國醫療中心周，提供了一系列免費的教育和健康篩檢服務，涵蓋血壓、膽固醇、血糖及身高體重指數等檢查，並舉辦了健康教育講座和社會服務信息展示，涉及醫療保險 等資訊，以及適合所有年齡層的娛樂活動。

超過50家醫療保健和社會服務機構參與了這次在華埠 和法拉盛的「健康日」活動，為社區居民提供了豐富的健康資訊和互動娛樂。特別是來自華策會福壽老人中心的舞蹈表演，為活動增添了文化氛圍。參與者有機會深入了解常見慢性疾病如糖尿病、高血壓、心血管疾病的預防和管理，以及產前檢查、家庭計畫、兒童保健、口腔護理、心理健康等領域的重要信息。

王嘉廉醫療中心的醫療服務主任黃靖婷表示，當天法拉盛圖書館的工作人員也在現場協助市民辦理圖書卡並分發免費圖書，這一切都受到了市民的熱烈歡迎。市民王先生表示，因為工作忙碌，很少能抽出時間去醫院做全面的健康檢查，「今天不僅能檢查血壓、血糖，還包括了膽固醇檢查，很方便」。