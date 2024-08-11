華埠新餐廳「鳳凰宮」 重現「璇宮」老戲院風

「璇宮戲院」始建於19世紀90年代末，1914年改建為劇院，一直營業至2000年關閉，舊址現已改為連鎖酒店。(取自MOCA)

去年年底開業的曼哈頓華埠 餐廳「吐露」(Tolo)榮登「米其林指南」，一時風光無限。近日，華埠餐飲界又迎來了一顆新星，位於包厘街85號的「鳳凰宮」(Phoenix Palace)日前開業，主打創新中式菜餚，並向華埠逝去的影院文化致敬。

這家本月1日剛開業的餐廳從名字到裝潢都頗具特色。初到「鳳凰宮」的顧客可能會誤以為走進了一家影院。餐廳入口處設有類似影院的招牌，接待台則設在售票亭內。這些設計靈感並非突發奇想，而是取材於華埠最後一家華文影院「璇宮戲院」(Music Palace)。「璇宮戲院」始建於19世紀90年代末，1914年改建為劇院，一直營業至2000年關閉，舊址現已改為連鎖酒店。

除了「宮」字來源於「璇宮戲院」，「鳳凰」象徵傳統文化中的浴火重生。餐廳的創始人Cory Ng、Kimberly Ho、Ricky Nguyen、Justin Siu和主廚陳展(Zhan Chen，音譯)均在華埠長大，親歷了過去10、20年間的社區巨變，其中包括見證了承載童年回憶的電影院 的消失。

「鳳凰宮」並非這群年輕人的餐飲界首秀。此前他們在華埠開設了「佰樂」(Potluck Club)，同樣主打致敬傳統文化，店內隨處可見「囍」字、大白兔奶糖等元素。作為佰樂的後續篇和姐妹餐廳，鳳凰宮提供了更為精緻和復古的用餐空間。菜單設計大膽創新，包括橄欖油條配臘腸果醬和無花果醬、黑芝麻蒜泥蛋黃醬配亞洲梨牛排塔塔、椒鹽墨魚配秘製番茄醬、以及搭配海鮮醬羅馬生菜的鴨胸肉。此外，餐廳也提供辣椒蟹麵和龍蝦炒飯等熟悉的特色菜餚。