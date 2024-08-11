我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

華埠新餐廳「鳳凰宮」 重現「璇宮」老戲院風

記者范航瑜╱紐約報導
「璇宮戲院」始建於19世紀90年代末，1914年改建為劇院，一直營業至2000年關閉，舊址現已改為連鎖酒店。(取自MOCA)
「璇宮戲院」始建於19世紀90年代末，1914年改建為劇院，一直營業至2000年關閉，舊址現已改為連鎖酒店。(取自MOCA)

去年年底開業的曼哈頓華埠餐廳「吐露」(Tolo)榮登「米其林指南」，一時風光無限。近日，華埠餐飲界又迎來了一顆新星，位於包厘街85號的「鳳凰宮」(Phoenix Palace)日前開業，主打創新中式菜餚，並向華埠逝去的影院文化致敬。

這家本月1日剛開業的餐廳從名字到裝潢都頗具特色。初到「鳳凰宮」的顧客可能會誤以為走進了一家影院。餐廳入口處設有類似影院的招牌，接待台則設在售票亭內。這些設計靈感並非突發奇想，而是取材於華埠最後一家華文影院「璇宮戲院」(Music Palace)。「璇宮戲院」始建於19世紀90年代末，1914年改建為劇院，一直營業至2000年關閉，舊址現已改為連鎖酒店。

除了「宮」字來源於「璇宮戲院」，「鳳凰」象徵傳統文化中的浴火重生。餐廳的創始人Cory Ng、Kimberly Ho、Ricky Nguyen、Justin Siu和主廚陳展(Zhan Chen，音譯)均在華埠長大，親歷了過去10、20年間的社區巨變，其中包括見證了承載童年回憶的電影院的消失。

「鳳凰宮」並非這群年輕人的餐飲界首秀。此前他們在華埠開設了「佰樂」(Potluck Club)，同樣主打致敬傳統文化，店內隨處可見「囍」字、大白兔奶糖等元素。作為佰樂的後續篇和姐妹餐廳，鳳凰宮提供了更為精緻和復古的用餐空間。菜單設計大膽創新，包括橄欖油條配臘腸果醬和無花果醬、黑芝麻蒜泥蛋黃醬配亞洲梨牛排塔塔、椒鹽墨魚配秘製番茄醬、以及搭配海鮮醬羅馬生菜的鴨胸肉。此外，餐廳也提供辣椒蟹麵和龍蝦炒飯等熟悉的特色菜餚。

除了引入華埠影院設計的巧思以外，家族史也貫穿於「鳳凰宮」的每個角落，牆上掛滿了創始人祖父母的婚禮照片，就連餐廳的官方Instagram帳號上也展示了許多家族照片。「鳳凰宮從名字到裝潢再到菜品，不僅是對華埠傳統和歷史的致敬，更是展望未來，創新和發揚中餐文化。」華埠商業改進區行政總監陳作舟評價。

華埠新餐廳「鳳凰宮」8月1日剛開業，位於包厘街85號。(記者范航瑜╱攝影)
華埠新餐廳「鳳凰宮」8月1日剛開業，位於包厘街85號。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 電影院 曼哈頓

上一則

「慈濟映像」攝影展 籲更多關懷社會

下一則

法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…

延伸閱讀

芝加哥華埠食品派發站 半年來有數千人次受惠

芝加哥華埠食品派發站 半年來有數千人次受惠
野火季提醒煙害 SmartAirLA、華埠服務中心推免費簡訊

野火季提醒煙害 SmartAirLA、華埠服務中心推免費簡訊
紐約客談／華文電影在華埠的浴火重生?

紐約客談／華文電影在華埠的浴火重生?
紐約客談／大勢所趨 華埠老店頻謝幕

紐約客談／大勢所趨 華埠老店頻謝幕

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21
紐約市今年高溫緊急狀態已持續至第24天，突破歷史紀錄。(記者許君達／攝影)

連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

2024-08-05 06:56

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點