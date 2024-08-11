法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…
10日正逢七夕，即便艷陽高照也未能阻擋皇后區法拉盛民眾慶祝節日的熱情。街道上人頭攢動，從觀看電影、購買蛋糕到選購玩偶和參與盲盒抽獎，情侶們擁有多樣的選擇來度過這一特殊日子。
10日下午，天廣商城內的活動尤為熱鬧。黃小姐在三樓的電影院前等待檢票時分享道，「雖然要排隊，但難得能和男朋友一起來看沈騰的新電影放鬆一下，還是很不錯的」。
商場一樓的活動尤其吸引眼球，特別是日本超人氣角色品牌Chiikawa的快閃店前人潮不斷。許多情侶手牽手排隊等待，氛圍輕鬆愉快。隊伍中的張小姐說道，「我們每年七夕都會互送禮物，Chiikawa的玩偶既特別又不需要太昂貴，非常適合我們學生。」
在Chiikawa快閃店旁邊，還有知名蛋糕品牌LadyM的攤位，羅先生遺憾地說，「所有蛋糕都賣完了，只有開心果味的，本來想給女朋友買一個，沒有了」。攤位負責人說，一天準備的蛋糕在60個到80個，當天下午3時多就已經賣完大半。
商場一樓的花展同樣吸引了許多情侶前來拍照，陸陸續續有小情侶在花前親密合影留念。然而，與傳統的送花相比，更多年輕情侶選擇在泡泡瑪特的盲盒抽獎中尋找驚喜，情侶們興奮地挑選盲盒，希望能夠抽中心儀的盲盒。
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