我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

法拉盛七夕人潮湧動 看電影、買禮物…

記者高雲兒╱紐約報導
挑選盲盒的情侶們。(記者高雲兒／攝影)
挑選盲盒的情侶們。(記者高雲兒／攝影)

10日正逢七夕，即便艷陽高照也未能阻擋皇后區法拉盛民眾慶祝節日的熱情。街道上人頭攢動，從觀看電影、購買蛋糕到選購玩偶和參與盲盒抽獎，情侶們擁有多樣的選擇來度過這一特殊日子。

挑選盲盒的情侶們。(記者高雲兒／攝影)
挑選盲盒的情侶們。(記者高雲兒／攝影)
許多情侶手牽手排隊等待Chiikawa快閃店入場，氛圍輕鬆愉快。(記者高雲兒／攝...
許多情侶手牽手排隊等待Chiikawa快閃店入場，氛圍輕鬆愉快。(記者高雲兒／攝影)

10日下午，天廣商城內的活動尤為熱鬧。黃小姐在三樓的電影院前等待檢票時分享道，「雖然要排隊，但難得能和男朋友一起來看沈騰的新電影放鬆一下，還是很不錯的」。

商場一樓的活動尤其吸引眼球，特別是日本超人氣角色品牌Chiikawa的快閃店前人潮不斷。許多情侶手牽手排隊等待，氛圍輕鬆愉快。隊伍中的張小姐說道，「我們每年七夕都會互送禮物，Chiikawa的玩偶既特別又不需要太昂貴，非常適合我們學生。」

Chiikawa快閃店前人山人海。(記者高雲兒／攝影)
Chiikawa快閃店前人山人海。(記者高雲兒／攝影)
電影院的生意更勝往常。(記者高雲兒／攝影)
電影院的生意更勝往常。(記者高雲兒／攝影)
10日正逢七夕，許多情侶外出慶祝節日。(記者高雲兒╱攝影)
10日正逢七夕，許多情侶外出慶祝節日。(記者高雲兒╱攝影)
10日正逢七夕，許多情侶外出慶祝節日。(記者高雲兒／攝影)
10日正逢七夕，許多情侶外出慶祝節日。(記者高雲兒／攝影)

在Chiikawa快閃店旁邊，還有知名蛋糕品牌LadyM的攤位，羅先生遺憾地說，「所有蛋糕都賣完了，只有開心果味的，本來想給女朋友買一個，沒有了」。攤位負責人說，一天準備的蛋糕在60個到80個，當天下午3時多就已經賣完大半。

商場一樓的花展同樣吸引了許多情侶前來拍照，陸陸續續有小情侶在花前親密合影留念。然而，與傳統的送花相比，更多年輕情侶選擇在泡泡瑪特的盲盒抽獎中尋找驚喜，情侶們興奮地挑選盲盒，希望能夠抽中心儀的盲盒。

在花展前合影的情侶。(記者高雲兒╱攝影)
在花展前合影的情侶。(記者高雲兒╱攝影)

電影院 法拉盛 皇后區

上一則

華埠新餐廳「鳳凰宮」 重現「璇宮」老戲院風

下一則

七夕佳節放晴 華人浪漫消費升溫

延伸閱讀

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌
風大致緬街樹倒 民眾憂公共安全

風大致緬街樹倒 民眾憂公共安全
血庫告急 黃敏儀聯合多機構8╱16辦捐血

血庫告急 黃敏儀聯合多機構8╱16辦捐血
人氣玩偶Chiikawa快閃法拉盛 粉絲樂

人氣玩偶Chiikawa快閃法拉盛 粉絲樂

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21
紐約市今年高溫緊急狀態已持續至第24天，突破歷史紀錄。(記者許君達／攝影)

連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

2024-08-05 06:56

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點