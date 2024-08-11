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七夕佳節放晴 華人浪漫消費升溫

記者范航瑜╱紐約報導
今年的七夕在華人餅店並未見到應景的限定產品推出。(記者范航瑜╱攝影)
今年的七夕在華人餅店並未見到應景的限定產品推出。(記者范航瑜╱攝影)

10日恰逢七夕佳節，又是周六。經過連續三天的陰雨綿綿後，紐約終於迎來了放晴的好天氣。大雨不僅驅散了前幾周的悶熱高溫，還為這座城市帶來了宜人的涼爽。晴空萬里，微風和煦，節日的浪漫氣氛在華人社區中悄然升溫。

為了迎接七夕節，曹女士提前一天前往蘇荷區為男友精心挑選禮物。她看上了一款皮革表帶，卻不巧遇上心儀的店鋪關門，最終只好在臨近的蘋果店購得了一款類似風格的米蘭尼斯表帶。她表示，這款錶帶十分商務成熟，男友平時習慣佩戴運動表帶，這款新表帶可以為他在開會和宴會等正式場合增添一份雅致。

七夕佳節自然少不了一頓精緻晚餐。目前正值紐約餐廳周，梁先生原本計畫早早預訂餐廳，計畫以實惠的價格體驗高級餐飲。然而，由於許多餐廳在周六晚並不參與「餐廳周」活動，梁先生決定10日七夕晚在家親自下廚，隔天再前往位於中城的一家法式小酒館享受早午餐(brunch)。紐約餐館周將持續至18日(周日)，感興趣的食客可通過官方網站reurl.cc/xaYRaL瀏覽完整名單。

相比於2月的情人節，作為傳統節日七夕節的影響力似乎要稍遜一籌，難以形成全城共度的熱潮。在曼哈頓華埠包厘街的芬芳海棠花鋪，業者劉女士透露，雖然今年七夕仍有不少訂單，但整體氛圍不如往年。她認為經濟因素是一大原因，外族裔購買鮮花的數量減少，華人消費下滑甚至更為明顯。

劉女士認為，文化差異也是不可忽視的因素。劉女士表示：「許多外國人習慣買花，早上起床後第一件事可能就是購買一束花開始一天的生活。但華人對鮮花的需求多集中在重要場合，以及七夕、母親節等特定節日。」

華埠多家餅店在與情人節、母親節、春節期間都推出了愛心造型和等特別設計的蛋糕，甚至提前一周就早早開放了預訂。然而今年的七夕並未見到類似的限定產品推出。

曹女士同樣表示，自己過七夕節主要是受身邊的節日氛圍影響。「過這種節日都是一陣一陣的，身邊大家都在過，我們也突然想起來了，就會去過，也並不是特意做好了很多準備和規畫。」

在華埠包厘街的芬芳海棠花鋪，劉女士透露，雖然今年七夕仍有不少訂單，但整體氛圍不如...
在華埠包厘街的芬芳海棠花鋪，劉女士透露，雖然今年七夕仍有不少訂單，但整體氛圍不如往年。(記者范航瑜╱攝影)
在華埠包厘街的芬芳海棠花鋪，劉女士透露，雖然今年七夕仍有不少訂單，但整體氛圍不如...
在華埠包厘街的芬芳海棠花鋪，劉女士透露，雖然今年七夕仍有不少訂單，但整體氛圍不如往年。(記者范航瑜／攝影)

華人 母親節 華埠

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