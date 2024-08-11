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紐約市免費公車 9月將終止試點

記者尤昱程／紐約報導
紐約市的免費公車試點項目將在9月結束。(MTA提供)
紐約市的免費公車試點項目將在9月結束。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)日前宣布，為期一年的免費公車服務將在9月結束，此一試點項目為MTA財政援助計畫的條件之一，儘管該項目確實提高了乘客量，但MTA認為此項實驗並未達到預期成果。

去年的州預算案要求大都會運輸署(MTA)在全市五大區各設立一條免費的公車線路，並且將這一試點項目作為MTA財政援助計畫的條件之一。但今年州議會沒有將這個試點項目納入新財年預算，意味著該項目行將結束。

這項試點項目從去年9月開始，由州政府提供預算，並要求MTA在全市五大區各設立一條免費的公車線路，作為2023財年MTA財政援助計畫的條件之一，五條線路分別是布朗士區的Bx18號線、布碌崙(布魯克林)的B60號線、曼哈頓的M116號線、皇后區的Q4號線和史泰登島的S46/96號線。

而州府拒絕在今年的預算中延長試點項目的幾個月後，MTA對此項計畫發布了初步的成果報告，其顯示，自該項目開始的九個月以來，乘客量顯著增加，平日增加了平均30%，周末增加了38%，遠遠超過系統整體的乘客增長。

然而，MTA高層認為，在這些新增的乘客中，並沒有太多的新乘客。此外，MTA表示，免費路線上的公車速度並未提高，而公車也因為乘客量增加而導致在站點停留的時間變長了，平均上升7%，整個系統僅上升了1%。

儘管有些呼聲要求所有的紐約市公車免費，但MTA似乎無意在近期再次嘗試免費公車服務。市捷運局代理局長克利奇洛(Demetrius Crichlow)表示，試點項目的初衷是讓人們放棄汽車改搭公車，然而結果卻未與之相符。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)曾譴責這項免費乘車試點服務，認為在MTA試圖打擊逃票行為時，這項服務傳遞了錯誤的訊息。2022年，逃票行為使MTA損失了近7億元的收入。在公車上，逃票問題尤為嚴重，逃票行為的比例接近50%。

MTA 預算 大都會

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