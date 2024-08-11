長島美甲店車禍受害家庭獲捐贈

為了幫助在長島鹿園美甲店因醉駕車禍悲劇失去親人的家庭，州眾議員金兌錫和全美華人僑團聯合會、世界愛心婦女總會以及長島非營利組織Jibaritos with Troops於10日在法拉盛舉行捐款儀式，向三名華人遇難者家庭捐出總計1萬3000元。(記者高雲兒／攝影)

為了幫助在長島 鹿園美甲店因醉駕車禍悲劇失去親人的家庭，州眾議員金兌錫(Ron Kim)和全美華人 僑團聯合會、世界愛心婦女總會以及長島非營利組織Jibaritos with Troops，於10日在皇后區法拉盛舉行捐款儀式，向三名華人遇難者家庭捐出總計1萬3000元，希望提供他們的家屬一些實質的支持與慰藉。

6月28日，一名酒駕駕駛在蘇福克郡的「Hawaii Nail and Spa」美甲店高速撞入，造成四人死亡，其中有三名華人，包括美甲店老闆和兩名華人女員工；另還有九人受傷。此悲劇震驚了整個社區，也引起了廣泛的關注和同情。

全美華人僑團聯合會主席牛紅說，事發後她迅速響應，發起捐款活動並到達現場。世界愛心婦女會會長楊海燕與副會長丁丁主動聯合發起愛心捐款，並迅速將資金交給逝者家屬。此外，Jibaritos with Troops透過金兌錫辦公室代表楊愛倫的協調，捐出2600元給華人遇難者家庭。

牛紅對於社區的支持表達感謝，特別對金兌錫議員辦公室的積極參與和協助表示感激，「我們期待這份由同胞間的情誼所展現的愛心能持續傳遞下去，為更多需要幫助的家庭帶來希望。」

金兌錫對家屬表示了深切的慰問，並對牛紅及其他捐助者的慷慨行動表示讚揚。他分享了自己的家庭背景，提到母親也是從美甲師做起，逐漸實現了美國夢，他深刻理解這一職業對許多移民家庭 的重要性。金兌錫呼籲司法單位對肇事駕駛施瓦利(Steven Schwally)進行嚴厲的法律懲處，並永久禁止其駕駛。

根據蘇福克郡助理地區檢察官波普(Alexander Bopp)，施瓦利被捕後，聲稱在車禍前一晚到當天凌晨4時前喝了18瓶啤酒，但實際上在車禍當天的上午，他曾到事發美甲店隔壁的酒品店購買烈酒；他目前面臨共38項重罪指控，且被法官下令收押、不得保釋。