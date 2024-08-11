測速攝像頭「搶錢」 議員籲改建減速丘 降低車禍發生率

部分市議員認為測速攝像頭已淪為市府的賺錢工具，無法有效降低交通事故的發生。(本報檔案照)

據市府最新數據，設在史泰登島 街道的測速攝像頭，在今年上半年共開出超過22萬張罰單，為市府帶來1100萬元收益；對此史島共和黨市議員卡爾(David Carr)近期再提出異議，指測速攝像頭已變成市府的賺錢工具，連在汽車和路人不多的街道也廣設攝像頭，呼籲市府改建減速丘(speed bumps)，才能真正達到車輛減速、車禍傷亡減少的真正效用。

自紐約市 在學校附近的街口裝測速攝像頭的法案於2022年8月實施後，史島陸續設立更多的攝像頭；據市府統計，2024年1月至6月25日，針對島上超速駕駛發出22萬1500張罰單，其中共有五處街道的攝像頭開出相對多的罰單，罰款額為309萬9150元。

卡爾表示，根據觀察和接獲民眾的投訴中發現，攝像頭不僅在校區附近增設，連汽車和路人不多的街道也有，不確定此做法跟減少車禍事故的發生有何關係；他也指出，一些攝像頭設置在斜坡邊上，很多駕駛經過這些街道難免會加速，有些人確實不在意會被罰款而超速行駛，但如果增設的是減速丘，駕駛就會擔心汽車受損而踩剎車。

卡爾過去便在市議會上提出相關提案，要求市交通局每年對全市至少100個設有測速攝像頭的街道進行可行性研究，若有必要的話，應設立減速丘來降低車禍發生。

針對測速攝像頭問題，布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡今年4月也提出相關提案，要求在測速攝像頭前安裝警告牌，提醒駕駛人員攝像頭的存在；她的出發點也和卡爾相似，也是認為測速攝像頭淪為賺錢工具，即使很多駕駛受罰，但交通意外仍持續，主張效仿亞洲國家，在一定距離外安置警告牌，提醒駕駛者附近有攝像頭，駕駛看到警告就會減速。