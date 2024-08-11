我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

MTA打擊過路過橋逃費 維拉扎諾大橋列重點

記者胡聲橋／紐約報導
MTA繼續在橋梁隧道打擊逃費，維拉扎諾大橋是重點。(本報檔案照)
MTA繼續在橋梁隧道打擊逃費，維拉扎諾大橋是重點。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)繼續在全市各個收費橋梁和隧道打擊不付過路過橋費的現象。MTA以及執法單位月前在全市展開了六次收費執法行動，總計在五大區的過路處扣押了266輛車，逮捕了55名駕駛，並發出了3012張罰款單，共計可收取的過路費及罰款超過320萬元。

根據MTA，連接布碌崙(布魯克林)和史泰登島的維拉扎諾大橋(Verrazzano Bridge)是執法重點。6月初，在維拉扎諾大橋上的執法行動逮捕了七名駕駛，扣押了67輛汽車，拖欠的通行費總計超過53萬7000元。

MTA橋梁和隧道部(MTA Bridges and Tunnels)宣稱，自車管局(DMV)註冊暫停計畫(Registration Suspension Program)開始實施以來，已追回屢次逃費者所欠過路過橋費的98%以上。該局主要使用駕照吊銷系統、加強路邊攔截以及大數據提供的情報來找到逃避過路、過橋費的駕駛。

這些執法行動由特別工作組領頭，特別工作者的成員包括 MTA橋梁和隧道部人員、MTA警察、紐約市警、紐約州警、紐新航港局(Port Authority)警察、市財政局警長辦公室(New York City Sheriff's Office)、紐約州汽車監理廳、市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission Police)警察以及美國公園警察。

MTA橋梁和隧道部總裁謝爾丹(Catherine Sheridan)表示，橋梁和隧道部人員與地區合作夥伴在遏止幽靈車牌(ghost plates)與不當行為方面做了大量工作。這些執法行動任何試圖違法或逃費的人傳達了一個訊息：無論你在任何地方駕車，如果不交過路過橋費都會被抓，並承擔後果。

MTA 紐約州 大都會

上一則

紐約市免費公車 9月將終止試點

下一則

炸雞店進駐法拉盛黃金店面 華人：怕開不久

延伸閱讀

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態
部分地區淹水 州府宣布紐約州進入緊急狀態

部分地區淹水 州府宣布紐約州進入緊急狀態
音樂外放、大講電話 長島鐵路乘客素質降 MTA籲重拾禮貌

音樂外放、大講電話 長島鐵路乘客素質降 MTA籲重拾禮貌
提速公車 MTA促市長加快修建專用道

提速公車 MTA促市長加快修建專用道

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21
紐約市今年高溫緊急狀態已持續至第24天，突破歷史紀錄。(記者許君達／攝影)

連24天 紐約高溫緊急狀態 破紀錄

2024-08-05 06:56

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點