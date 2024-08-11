MTA打擊過路過橋逃費 維拉扎諾大橋列重點

MTA繼續在橋梁隧道打擊逃費，維拉扎諾大橋是重點。(本報檔案照)

大都會 運輸署(MTA )繼續在全市各個收費橋梁和隧道打擊不付過路過橋費的現象。MTA以及執法單位月前在全市展開了六次收費執法行動，總計在五大區的過路處扣押了266輛車，逮捕了55名駕駛，並發出了3012張罰款單，共計可收取的過路費及罰款超過320萬元。

根據MTA，連接布碌崙(布魯克林)和史泰登島的維拉扎諾大橋(Verrazzano Bridge)是執法重點。6月初，在維拉扎諾大橋上的執法行動逮捕了七名駕駛，扣押了67輛汽車，拖欠的通行費總計超過53萬7000元。

MTA橋梁和隧道部(MTA Bridges and Tunnels)宣稱，自車管局(DMV)註冊暫停計畫(Registration Suspension Program)開始實施以來，已追回屢次逃費者所欠過路過橋費的98%以上。該局主要使用駕照吊銷系統、加強路邊攔截以及大數據提供的情報來找到逃避過路、過橋費的駕駛。

這些執法行動由特別工作組領頭，特別工作者的成員包括 MTA橋梁和隧道部人員、MTA警察、紐約市警、紐約州 警、紐新航港局(Port Authority)警察、市財政局警長辦公室(New York City Sheriff's Office)、紐約州汽車監理廳、市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission Police)警察以及美國公園警察。

MTA橋梁和隧道部總裁謝爾丹(Catherine Sheridan)表示，橋梁和隧道部人員與地區合作夥伴在遏止幽靈車牌(ghost plates)與不當行為方面做了大量工作。這些執法行動任何試圖違法或逃費的人傳達了一個訊息：無論你在任何地方駕車，如果不交過路過橋費都會被抓，並承擔後果。