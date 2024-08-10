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人氣玩偶Chiikawa快閃法拉盛 粉絲樂

記者高雲兒╱紐約報導
店內不僅有毛絨玩具，還有各式各樣的生活用品。(記者高雲兒╱攝影)
店內不僅有毛絨玩具，還有各式各樣的生活用品。(記者高雲兒╱攝影)

日本當今極受歡迎的角色品牌Chiikawa於9日在皇后區法拉盛市中心舉辦快閃活動，吸引了眾多顧客前來購買玩偶及拍照留念，不少粉絲排長隊等待數小時，只為與玩偶合影，相當熱鬧。

此次活動是名創優品和Chiikawa聯名在天廣商城舉辦的快閃活動，雖然活動在上午11時開始，但是10時左右，就有數十位熱情的粉絲在快閃店外排起了長龍，盼望能與這些可愛的角色合影留念，之後隊伍愈來愈長，等待時間長達數小時。店內不僅有毛絨玩具，還有各式各樣的生活用品，其中尤以毛絨玩具最受年輕消費者歡迎，他們不介意長時間的等待，只為能抱回心愛的商品。

華人留學生Lucy表示，她特意選擇今天來是因為活動前三天可以與玩偶合影，「所以我從布碌崙(布魯克林)坐了好幾站地鐵過來。」經過兩小時的等待，Lucy終於在下午1時左右買到了兩個小玩偶，並抓住了與玩偶合影的機會。另一位帶著孩子來的張女士說，「孩子特別想來，我們就一起來排隊了，沒想到要等這麼久。」她笑著說自己之前並不熟悉Chiikawa。

這個周末剛好是七夕，王先生帶著女朋友來到快閃店度周末，「買個玩偶當作七夕禮物，因為她是很狂熱的粉絲」。

快閃店門前的隊伍愈來愈長，等待時間長達數小時。(記者高雲兒╱攝影)
快閃店門前的隊伍愈來愈長，等待時間長達數小時。(記者高雲兒╱攝影)
日本當今極受歡迎的角色品牌Chiikawa於9日來到法拉盛市中心快閃，吸引了眾多...
日本當今極受歡迎的角色品牌Chiikawa於9日來到法拉盛市中心快閃，吸引了眾多顧客前來購買玩偶及拍照留念。(記者高雲兒╱攝影)
雖然活動在上午11時開始，但是10時左右，就有數十位熱情的粉絲在快閃店外排起了長...
雖然活動在上午11時開始，但是10時左右，就有數十位熱情的粉絲在快閃店外排起了長龍。(記者高雲兒／攝影)

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