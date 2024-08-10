曼哈頓第一社委成員科爾曼：明年參選挑戰馬泰

曼哈頓第一社委成員科爾曼挑戰馬泰。(取自科爾曼社媒)

自2022年以來代表曼哈頓華埠 等社區的紐約市議員馬泰(Chris Marte)，即將在明年迎來第二次連任競選，但目前已有一人正考慮與其競爭，其將自己定位為支持住房發展的參選人。

曼哈頓第一社區委員會成員、律師科爾曼(Jess Coleman)已在7月底向市競選財務委員(CFB)提交競選申請，並在聲明中確認，他正考慮競選市議會議席的可能性。科爾曼表示，曼哈頓下城居民已對「遲遲未見的成果感到厭倦」，因此自己將作為「真正為工薪家庭、老年人和年輕人服務的代表」改變現狀。

科爾曼說，自己希望為社區帶來良好治安和可負擔住房。此前，他曾批評馬泰對市長亞當斯 (Eric Adams)提出的「同意之城」(City of Yes)計畫持反對態度。該計畫旨在改變已沿用超過60年的市內區畫規則，並增加住房和支持小商業。

科爾曼表示，馬泰的反對立場使他與許多共和黨民選官員持一致觀點。於2021年當選的馬泰回應指，「同意之城」計畫在強制提供可負擔住房方面力度不足，並且會削弱市議員和社區委員會在新開發項目中的談判權力。

多年前，馬泰曾反對伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)建案等新開發項目，為其贏得部分支持，但招致了支持住房群體的批評。市城市規畫局主任格羅尼克(Dan Garodnick)表示，馬泰的選區在2023年沒有新建任何可負擔住房新建。

馬泰辦公室則指，下東城蘇福克街(Suffolk St.)去年已有一混合用途的建築開發包含了可負擔住房，且其今年還支持了布隆街(Broome St.)的另一個類似項目。他說，希望社區能獲得發言權，和強制提供的可負擔住房。

支持住房開發組織「富足紐約」(Abundance New York) 聯合創始人凱斯勒(Ryder Kessler)表示，對有人挑戰馬泰表示歡迎，因市內正遭受創紀錄的流離失所率和交通死亡率。她說，「馬泰在維護現狀，而不是為居民爭取解決方案。」

同樣處理華埠事物的第三社委成員表示，對科爾曼的印象是「非常年輕」。