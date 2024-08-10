龜山國小少棒隊 抵美參賽受歡迎
「2024年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽」(2024 Little League World Series)將於14日至25日在賓州威廉波特(Williamsport)舉行，台灣桃園市龜山國民小學少棒隊取得亞太地區代表權；龜山國小校長丁伯強及總教練李政達等率領教練團及12名球員於8日晚抵達新澤西州紐瓦克機場(Newark Airport)，受到台北駐紐約經濟文化代表處、紐約華僑文教服務中心及大紐約地區僑胞歡迎。
今年桃園市龜山國小代表隊再度前往威廉波特參賽，為大紐約及賓州地區僑學界盛事，代表隊的12名球員包括邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、賴承希、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩。
代表隊抵達紐瓦克機場後，受到駐紐約經文處會同紐約台灣同鄉會副理事長方秀蓉、費城台灣同鄉會委員謝己、北澤西台灣同鄉會會長呂佩璜伉儷、新澤西台商會沈正強等人接機。經文處教育組組長楊敏玲代表經文處處長李志強致贈點心盒，讓選手和教練們在搭巴士前往威廉波特的途中享用，僑務顧問鍾文忠也贊助日式餐盒為小將們打氣。
龜山國小代表隊首場賽事將於14日(周三)下午5時對戰加拿大隊，經文處處長李志強也將親赴比賽現場為小將們加油並致贈加菜金，期許小將們旗開得勝，為國爭光。威廉波特市當地政要亦將出席觀賽，大紐約、賓州及華府地區僑胞、留學生及外國友人正相約前往加油，見證小將們精湛的球技。
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