龜山國小少棒隊 抵美參賽受歡迎

龜山國小少棒代表隊等12位球員抵達紐瓦克機場，受到駐紐約經文處及僑胞的歡迎。(經文處提供)

「2024年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽」(2024 Little League World Series)將於14日至25日在賓州 威廉波特(Williamsport)舉行，台灣桃園市龜山國民小學少棒隊取得亞太地區代表權；龜山國小校長丁伯強及總教練李政達等率領教練團及12名球員於8日晚抵達新澤西州紐瓦克機場 (Newark Airport)，受到台北駐紐約經濟文化代表處、紐約華僑文教服務中心及大紐約地區僑胞歡迎。

今年桃園市龜山國小代表隊再度前往威廉波特參賽，為大紐約及賓州地區僑學界盛事，代表隊的12名球員包括邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、賴承希、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩。

代表隊抵達紐瓦克機場後，受到駐紐約經文處會同紐約台灣同鄉會副理事長方秀蓉、費城台灣同鄉會委員謝己、北澤西台灣同鄉會會長呂佩璜伉儷、新澤西台商會沈正強等人接機。經文處教育組組長楊敏玲代表經文處處長李志強致贈點心盒，讓選手和教練們在搭巴士前往威廉波特的途中享用，僑務顧問鍾文忠也贊助日式餐盒為小將們打氣。