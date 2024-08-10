血庫告急 黃敏儀聯合多機構8╱16辦捐血

為應對全市血液庫存不足的危機，市議員黃敏儀於9日聯合紐約捐血中心(New York Blood Center)和器官捐贈機構LiveOn NY等公益組織，聯合召開捐血活動新聞發布會。(記者高雲兒╱攝影)

為應對全市血液庫存不足的危機，市議員黃敏儀於9日聯合紐約捐血中心(New York Blood Center)和器官捐贈機構LiveOn NY等公益組織聯合召開新聞發布會，宣布將於16日(周五)在皇后區法拉盛 舉辦一場捐血活動。黃敏儀強調，鑑於夏季通常捐血者減少，此次活動對於挽救生命尤其關鍵，並保證活動的安全性。

紐約捐血中心的客戶經理Fausto Santos指出，當前紐約的血液庫存幾乎降至20年來的最低點。目前急需各型血液，特別是O型陽性和O型陰性血液，這對於處理鐮狀細胞病等緊急醫療情況至關重要。

LiveOnNY的代表邊女士透露，由於器官捐贈和血液捐贈之間的緊密合作，他們對當前的血液短缺有深刻認識，故特別參與舉辦此次活動。她指出，「一個人捐血可救三命，特別在當前這種血荒情況下。」她還表示，華人社區和亞裔 社區的捐贈意願其實並不低，但還需要進一步提高捐贈意識。

她補充，就器官捐贈而言，一個人的器官可以挽救八人生命並大幅提升生活質量，儘管如此，亞裔社區的捐贈比例仍顯不足。

邊女士透露，「器官捐贈數量近年有所上升，但在亞裔社區中，捐贈者與受贈者的比例分別只有5%與10%，與其他族裔的平衡狀況大有不同。」因此，他們計畫未來持續舉辦類似活動，提高市民的意識。

州參議員劉醇逸辦公室、亞美醫師協會及王嘉廉社區醫療中心等均派代表參與本次活動。該活動將於16日中午12時至晚上6時在法拉盛天廣商場(TANGRAM)舉行，地址為39大道133-33號。有意捐血者需提前在nybc.org/sponsor註冊，代碼為#72582。