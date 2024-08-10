共享電單車入駐法拉盛 居民嫌

紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

由紐約市 府牽頭的電動滑板車項目正式入駐皇后區 東部，法拉盛 民眾也陸陸續續在街頭看到停放在不同位置的電動滑板車；然而，對於這個旨在增加便利和提高安全性的共享單車項目，華人社區卻沒有領情，不是說讓交通惡劣，就是嫌價格太貴，根本不划算。市議員黃敏儀鼓勵民眾積極向其辦公室反映此項目的情況，她也會聯繫市交通局盡力促成改變。

紐約市府早前宣布，將於6月把電動滑板車共享試點項目擴展到皇后區東部，該試點計畫預計部署超過6000輛電動滑板車，試點面積約20平方哩。此外，項目中還包括在法拉盛市中心的人行道和道路上創建大約40個停車場，設置畫有界線的停車圍欄。

最近幾周，人們開始在法拉盛的各個街區看到這些新設的電動滑板車，包括法拉盛市中心的39大道、三福大道和大學點大道、霍利大道(Holly Ave.)交博生大道(Parsons Blvd.)，以及楓葉大道(Maple Ave.)附近等等熱鬧的街口。

每日在法拉盛上班的張先生反對該項目，表示「送外賣的總是亂竄、逆行，現在又多了這些車，以後更加危險」；和他同行的李先生說，之前在布朗士看到類似項目，「他們隨便在路上停放，也沒有規定在哪裡停放，現在來了法拉盛，最壅堵的地方更加壅堵」。

皇后區的居民每人擁有兩次免費使用Bird電動滑板車的機會，在此之後將使用1元解鎖，騎行每分鐘收費0.42元。日常公共交通出行的王女士說，該項目和公交車比沒有任何競爭力，「10分鐘以下都1元還能考慮，這個滑板車等兩個紅綠燈就五毛錢了」。

另一名陳女士則對交通安全問題表示擔憂，「可能用里程數計算而不是時間算會好點，否則會有一大堆人為了省時間闖紅燈甚至逆行」。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基表示，該項目可能會對道路安全造成隱憂，尤其是在那些設有「禁止停靠」(No Standing Anytime)標牌的街口，「這是為了讓大型貨車或巴士提供更多位置轉彎，現在擺放了這些滑板車后，大型車轉彎會有阻礙 」。

今年上半年，市議員黃敏儀、法拉盛商改區和皇后區第七社區委員會就曾發生反對該項目，認為法拉盛的密集人流和狹窄空間，電動滑板車反而將加劇當地的壅堵，引發安全隱患。