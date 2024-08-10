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史島今年重罪案減6.6% 警歸功警民合作

記者顏潔恩／紐約報導
史島勤務指揮中心的指揮官、助理警司古羅塔，將史島整體犯罪率降低，歸功於良好的警民關係。(取自X平台)
史島勤務指揮中心的指揮官、助理警司古羅塔，將史島整體犯罪率降低，歸功於良好的警民關係。(取自X平台)

根據數據，史泰登島今年截止當前的嚴重犯罪減少6.6%，其中島上向來最為嚴重的汽車盜竊案件也有所下降，槍擊案的減少趨勢最為顯著；史島勤務指揮中心的指揮官、助理警司古羅塔(Joseph Gulotta)表示，這項成績歸功於很多因素，其中警方積極在社區推行外展和教育工作有著關鍵作用，密切的警民關係使民眾充當警方在社區的耳目，提供了不少重要線索。

紐約市警統計顯示，今年直到本月4日，史島的整體犯罪數據遞減6.6%，連過去在社區頻發的汽車盜竊案，相較去年同期減少了21.8%，從去年的266宗減少至208宗；入室和入店盜竊方面，從去年225宗減少到182宗，下降約19.1%，其中下降趨勢最明顯的是槍擊案，今年一共發生10宗，減少了五成，謀殺案也下跌73%。所有犯罪中唯獨強暴案有所增加，從去年的23宗增至今年37宗，增幅為60.9%，當中有不少涉及家庭暴力，認為可能是受害者積極報案，導致數據上升。

對此古羅塔指出，良好的警民關係是島上嚴重犯罪減少的其中原因，警員的外展工作做得很好，到社區巡邏的時候也會藉此與民眾交流，傳遞他們成為警察在社區的耳目，為很多破獲的案件提供了線索，再來有市府各部門的跟進溝通、警探在查案過程中付出的努力、打擊犯罪方面技術的進步等等。

就汽車盜竊和方面，他表示史島警員自去年採取新的措施，通過多部門的合作，分析收集來的情報；具體的做法流程是在電腦前聽取對講機內容、監視各大道和橋梁上的監控錄像，再通過車牌確定失竊汽車的位置，結果多次成功追捕到竊賊。

另外，去年島上曾發生一起青少年暴力案件，導致兩名青年喪命，警方後來為打擊此類犯罪，在重點區域設置「夏季暴力區」(Summer Violence Zones)，派警員定期到場巡邏並進行教育外展，其中警方的青少年協調警員(Youth Coordination Officers)會給當地的青少年交涉，聆聽並試圖滿足社區的需求。

槍擊 紐約市 史泰登島

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