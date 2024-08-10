共和黨遺產法官競選人韋納 倡加速法庭流程

擁有數十年信託、遺產規畫和遺產訴訟經驗的律師韋納(Stephen Weiner)。(記者高雲兒／攝影)

擁有數十年信託、遺產規畫和遺產訴訟经驗的律師韋納(Stephen Weiner)，將於今年11月代表共和黨出征，與民主黨候選人莊卡珊(Cassandra Johnson)競選皇后區 遺產法庭法官；韋納認為，自己豐富的法務經驗將使他成為最理想的遺產法官人選。

韋納是猶太人，畢業於布朗士科學高中，後就讀耶魯大學 和哥倫比亞大學法學院，他從1985年開始從事法律工作，並從1990年代以來參與皇后區遺產財產法庭的工作；自2000年起，應當時遺產法官的委託，韋納開始處理一些無律師代表的案件，深入了解遺產法庭的運作。

韋納提到，人們高度依賴遺產法庭，「當人們去世時，他們帶著對親人財產去向的悲痛或擔憂來到法院，這可能是一間公寓，可能是租賃物業，他們擔心某種過渡期的問題，如確保租金 得到支付或物業被出售以照顧家庭，所以如果有延誤，那將是不利的。」

但許多居民向他抱怨遺產法庭的效率極低，有時需要15個月、20多個月甚至更長時間，即使在看似不複雜的案件中，如近親繼承的法律問題也會耽誤；所以他希望通過自身的努力，讓遺產法庭運作更高效，「這就是為什麼我想成為遺囑認證法官。」

韋納想成為遺囑認證法官的另一個動機與患有發展障礙的兒子有關， 他說道，該法院的其中工作是為殘障青年指定監護人，因這些青年即使到了18歲也無法自理，需要父母來成為正式監護人，「所以我希望這個法院能正確地做到這一點。而我在這方面有幾十年的個人經驗。」

因年齡限制，就算韋納當選也會因法定退休年齡70歲的規定，最多只能服務四年；韋納認為，任期的長短可能是劣勢，但也可能是優勢，因他可以藉此迅速實施法院改革，使其更高效運作；他提到，若對手由於缺乏經驗而在14年的長任期中無法帶來改變，民眾也沒有重新選擇的自由，反而是不利的。

另外，在初選中被打敗的華裔參選人李昌永，曾呼籲改善翻譯服務，韋納表示同意這個觀點，希望在選舉前接觸到華人社區，「我非常清楚亞裔社區內不同群體可能都需要翻譯服務。因此一旦當選，我會立即將這個問題作為優先事項提出，與行政和法院系統討論。」