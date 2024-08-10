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州眾議員鄭永佳 嘉獎暑期電腦班青少年義工

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員鄭永佳頒發表彰給青少年義工們。(繁榮布碌崙協會提供)
州眾議員鄭永佳頒發表彰給青少年義工們。(繁榮布碌崙協會提供)

布碌崙(布魯克林)繁榮布碌崙協會(Better Brooklyn Association，簡稱BBA)和8大道州眾議員鄭永佳辦公室聯合舉辦的暑期電腦班，在過去幾個月為上百名長者提供有關電腦和互聯網的基本知識和操作技能，日前在日落公園舉行畢業典禮；鄭永佳近期還為此在辦公室舉行一項義工頒獎活動，感謝青少年義工在暑期裡的付出。

非營利組織繁榮布碌崙協會的黃啟旺介紹，該協會在2021年成立，自從在貝瑞吉設立了服務中心後，就開始和鄭永佳辦公室合作，聯合舉辦暑期電腦班和英文班；短短數月內已有超過百名男女老少的學員畢業，他們都學到了簡單的英語和基本的電腦知識，在日常生活中帶來很大的幫助。

黃啟旺說，這些課程完全免費，由擁有相關知識的青少年義工主講，他們先是向鄭永佳辦公室報名，之後再來到繁榮布碌崙協會報到；他也指出，義工們雖年紀小，但工作起來很認真負責，耐心地輔導到該中心學習課程的長者，有的還和老人變成忘年之交。

正因如此，鄭永佳近日特意把這些義工請到自己的社區辦公室，為他們頒發獎狀，感謝他們為社區做出的貢獻，也恭喜他們獲得了難得的社區工作經驗；繁榮布碌崙協會的英文班和電腦班將繼續舉辦，學生們在該協會位於貝瑞吉72街881號的中心上課，課程免費，有興趣者可致電查詢，電話是(929)855-9929。

布碌崙 日落公園 眾議員

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