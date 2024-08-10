紐約最有影響力前50政治俱樂部 亞潮萌入選

由朱雅婷(右)領導的亞裔政治組織「亞潮萌」首次上榜。(朱雅婷提供)

常年發布各行各業影響力榜單的「City & State New York」，近期公布了紐約最具影響力的政治俱樂部前50名(New York’s Top 50 Political Clubs)榜單；由現任州參議員候選人朱雅婷領導的亞裔 政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)首次入選，朱雅婷欣喜之餘，強調其目標是成為亞裔社區在影響市和州級立法及選舉中的真實聲音。

「City & State New York」指出，雖然政治俱樂部的影響力可能不及上世紀那樣顯著，但在地方層面仍具有相當的力量，能夠推動其成員走向公選職位，這些俱樂部通常具有正式的憲法和章程，並設有精心制定的候選人審查流程；最近，該網站依據政治影響力對紐約的政治俱樂部進行排名，考慮因素為其成員的地位、動員投票的能力以及在背書方面的整體紀錄，特別是在最近選舉中的表現。

首次上榜並排名第38名，「亞潮萌」創始人朱雅婷表示，「我們非常高興自2022年以來在推動亞裔紐約人的政治參與方面所做的工作得到認可，我們的目標是成為亞裔社區在影響城市和州立法及選舉中的真實聲音。」

她補充，該組織在2022年幫助創建了以亞裔為主的布碌崙(布魯克林)第43選區，也積極參與多項公共安全政策的公開討論，同時堅決捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)，反對平權行動(affirmative action)和針對亞裔學生的一切形式的歧視；他們也多次舉辦候選人論壇，聽取在亞裔選區競選的候選人觀點，並背書心儀的人選，「能與許多成立已久的紐約俱樂部一同入榜，對我們所做的工作以及我們將繼續為提升亞裔社區的政治力量所做的努力來說，是一個重大勝利。」

州眾議員寇頓和市議員莊文怡(見圖)為主要成員的「聯合進步民主黨」入列紐約最具影響力的政治俱樂部前50名。(莊文怡辦公室提供)

帕拉迪諾擔任主席的「白石鎮共和黨俱樂部」入列紐約最具影響力的政治俱樂部前50名。(帕拉迪諾辦公室提供)