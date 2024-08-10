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李雲子新書座談 華裔移民透過創作 重塑美國夢

記者曹馨元 / 紐約報導
李雲子在新書中講述華裔移民是如何通過藝術創作重新定義「家」與「美國夢」。(記者曹馨元 / 攝影)
李雲子在新書中講述華裔移民是如何通過藝術創作重新定義「家」與「美國夢」。(記者曹馨元 / 攝影)

德州休士頓大學的中國研究助理教授、博士李雲子(Yunzi Li, 音譯)，近期在美國華人博物館(MOCA)介紹自己的新書「跨太平洋圖譜：在美國講述當代華人僑民」；通過探討不同90年代華人移民的文學及影視作品，李雲子在書中講述華裔移民是如何通過藝術創作，重新定義「家」與「美國夢」。

李雲子表示，她在中國廣東省的一個華僑社區長大，她的祖父母是來自越南回遷的華僑，所以她從小對移民文化和移民現象抱有好奇；來到美國後，在聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)就讀比較文學的李雲子，開始學習移民寫作，而她自己更是成為華僑團體的一部分，這讓她對在美華人的文藝作品有了更濃厚的興趣。

李雲子的新書中主要研究的作品包括華裔作家哈金的「背叛的地圖」(A Map of Betrayal)、嚴歌苓的「陸犯焉識」、施雨的「紐約情人」，以及「北京人在紐約」、「歸去來」這兩部影視作品；李雲子表示，她認為這些華裔作家通過為華人群體講述自身的移民經歷，強化對自身經歷的理解、以及自己的歸屬感，同時在講述移民故事的過程中，由國界和地理概念所定義的「家」已被打破，移民作家通過創作，重新繪製了屬於自己的地圖。

在座談會中，李雲子也播放了著名電視劇「北京人在紐約」的片段，片段中原本想要在紐約大展拳腳的王起明，卻迅速察覺到了「美國夢」與現實的落差；李雲子表示，許多類似的文藝作品以及當中對「美國夢」的描繪，確實促使了更多華人走出家鄉、成為僑民，而片中描繪的理想與現實的落差，也映射了許多僑民的真實經歷。

移民 華人 華裔

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