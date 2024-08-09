市府發出行警告 今日暴雨恐有洪水
市緊急管理局8日公布出行警告，隨著熱帶風暴黛比(Debby)與紐約市上空的鋒面系統結合，今日(9日)下午和晚上預計會有更廣泛的強降雨和潛在的嚴重雷暴襲擊紐約市，可能會在部分地區引發小範圍洪水，並在局部地區發生閃洪，導致旅行和交通中斷，特別是在晚高峰時段；市府呼籲民眾防範洪水，在海灘戲水的民眾應小心離岸流。
國家氣象局(NWS)指示，黛比的殘餘部分將於今日下午到晚上席捲紐約市大部分地區，影響將延伸至整個州；且隨著與另一個風暴系統結合，黛比預計將給州內一些地區帶來2到4吋的降雨量，一些地區可能會經歷3到5吋的降雨量。
據市應急管理局，布朗士、北曼哈頓和北皇后區地區最容易發生洪水，降雨量峰值每小時可達1到2吋，同時局部的嚴重雷暴可能會產生每小時60哩或更大的破壞性陣風和龍捲風；在雷暴之外，周五特別是在沿海地區的風勁會更大，下午和晚上可能會有高達每小時45哩的陣風，導致樹木倒塌、樹枝斷裂和局部停電。
氣象部門預計，雖風暴主要影響預計會在周五下午到明天晚上，但到10日(周六)早晨仍會有零星的陣雨和殘留的小範圍洪水；國家氣象局已發布離岸流警報，呼籲去海灘的人應避免進入海浪，離岸流會把游泳者捲入遠離海岸的深水中。
州長霍楚(Kathy Hochul)同日也發出警告，表示除紐約市外，紐約州北部、中部、手指湖(Finger Lakes)、摩霍克山谷(Mahawk Valley)、首府奧伯尼等地預計也將受到影響，沿海地區的風速可達每小時35至45哩，可能導致樹木倒塌並引發停電。
為準備即將來臨的風暴，州府已啟動了應急行動中心，目前已有5500名應急人員和100名國民警衛隊待命，以備不時之需；市府則建議市民訂閱Notify NYC的緊急天氣警報，即時了解天氣狀況，提前做好行程規畫，在天氣惡劣期間和之後避免上路。
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