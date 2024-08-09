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市府發出行警告 今日暴雨恐有洪水

記者和釗宇╱紐約報導
市緊急管理局8日發布出行警告，今日下午和晚上預計會有更廣泛的強降雨和潛在的嚴重雷暴襲擊紐約市，引發小範圍的洪水。(美聯社)
市緊急管理局8日發布出行警告，今日下午和晚上預計會有更廣泛的強降雨和潛在的嚴重雷暴襲擊紐約市，引發小範圍的洪水。(美聯社)

市緊急管理局8日公布出行警告，隨著熱帶風暴黛比(Debby)與紐約市上空的鋒面系統結合，今日(9日)下午和晚上預計會有更廣泛的強降雨和潛在的嚴重雷暴襲擊紐約市，可能會在部分地區引發小範圍洪水，並在局部地區發生閃洪，導致旅行和交通中斷，特別是在晚高峰時段；市府呼籲民眾防範洪水，在海灘戲水的民眾應小心離岸流。

國家氣象局(NWS)指示，黛比的殘餘部分將於今日下午到晚上席捲紐約市大部分地區，影響將延伸至整個州；且隨著與另一個風暴系統結合，黛比預計將給州內一些地區帶來2到4吋的降雨量，一些地區可能會經歷3到5吋的降雨量。

據市應急管理局，布朗士、北曼哈頓和北皇后區地區最容易發生洪水，降雨量峰值每小時可達1到2吋，同時局部的嚴重雷暴可能會產生每小時60哩或更大的破壞性陣風和龍捲風；在雷暴之外，周五特別是在沿海地區的風勁會更大，下午和晚上可能會有高達每小時45哩的陣風，導致樹木倒塌、樹枝斷裂和局部停電。

氣象部門預計，雖風暴主要影響預計會在周五下午到明天晚上，但到10日(周六)早晨仍會有零星的陣雨和殘留的小範圍洪水；國家氣象局已發布離岸流警報，呼籲去海灘的人應避免進入海浪，離岸流會把游泳者捲入遠離海岸的深水中。

州長霍楚(Kathy Hochul)同日也發出警告，表示除紐約市外，紐約州北部、中部、手指湖(Finger Lakes)、摩霍克山谷(Mahawk Valley)、首府奧伯尼等地預計也將受到影響，沿海地區的風速可達每小時35至45哩，可能導致樹木倒塌並引發停電。

為準備即將來臨的風暴，州府已啟動了應急行動中心，目前已有5500名應急人員和100名國民警衛隊待命，以備不時之需；市府則建議市民訂閱Notify NYC的緊急天氣警報，即時了解天氣狀況，提前做好行程規畫，在天氣惡劣期間和之後避免上路。

洪水 紐約市 布朗士

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