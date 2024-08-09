音樂外放、大講電話 長島鐵路乘客素質降 MTA籲重拾禮貌

長島鐵路的乘客近來在網路上反映，同乘火車的乘客素質似乎有所下降，而鐵路員工也不作為。圖為長島鐵路的車廂內。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島鐵路 的乘客近來在網路上反映，同乘火車的乘客素質有所下降，行為也愈加離譜，在抱怨這些狀況的同時，他們也抱怨鐵路員工的不作為；然而員工表示，近來員工遭襲的案件不斷上升，使得他們不願處理類似事件。

名為特里奎特(Jenn Triquet)的乘客近來在社群媒體上發布在長島火車上拍攝的數十張照片和視頻，提到有人外放音樂玩遊戲、有人一邊抽電子菸一邊把腳擱在前面的座位上，還有人在通道上騎電動滑板車、剪腳趾等；但無論行為多離譜，都不受工作人員的責備。

長島鐵路通勤委員會主席布林曼(Gerard Bringmann)認為，雖然一直有小部分的人不在乎別人的眼光，但最近鐵路上的粗魯行為「有些惡化」，不禮貌的乘客似乎在增長，「我認為新冠疫情 有點加速這個問題，如今人們不知道如何與其他人互動，只習慣做一切讓自己舒服的事情，導致文明程度大大下降。」

一名匿名的乘客表示，最近發現常有乘客在車廂裡吸大麻、不戴耳機看視頻，並把垃圾隨地扔在地上，在指責乘客的同時，他批評長島鐵路和MTA 的無作為，無疑向乘客傳達了在其火車上不禮貌的行為是可以被接受的。

代表長島鐵路售票員的工會負責人西蒙(Anthony Simon)說，就行為規範而言，成員們沒有足夠的支持和保護與乘客交流；他說，由於乘客行為不佳，導致員工的受傷案例大增，而長島鐵路的醫療支持及員工援助計畫，並沒有讓員工獲得足夠幫助。

長島鐵路的統計數據顯示，員工因工傷而導致工作時間損失的比例，從2022年的每20萬小時工作中4.37次受傷，增加到去年的4.46次；據MTA的統計，2023年有19起針對MTA員工的襲擊報告，較前一年的10起有所增加。

MTA代理首席客戶官里埃拉(Shanifah Rieara)承認，雖然長島鐵路的員工在處理行為不當的乘客時，可以根據具體情況自行決定應對方式，但MTA並沒有設定具體政策讓這些列車員擔當此角色，「我們目前希望乘客能自覺改變，成為好乘客。」