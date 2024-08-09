助產陪護服務「朵拉」 亞裔享受最少

市衛生局報告顯示，亞裔產婦享受市府朵拉助產服務，為所有族裔群體中最少。(本報檔案照)

紐約市 衛生局(DOHMH)近日發布一項報告指出，不同族裔的產婦享受市府的助產陪護服務「朵拉服務」(Doula Care)的比例嚴重不均，其中亞裔 是最少享受這一服務的族群。

被稱為「朵拉」的助產陪護人員並非職業臨床醫生，但經過培訓後，陪護人員可以在懷孕、分娩以及產後期陪伴孕產婦，為他們提供情感和身體上的支持；研究表明，朵拉服務有助於緩解產婦分娩過程中的壓力和焦慮，減少剖宮產或早產的發生率，甚至一定程度上能夠減輕痛感，是一種能有效提升生育品質的服務。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)2022年簽署立法，擴大了紐約市「全城朵拉計畫」(Citywide Doula Initiative)的規模，旨在培訓更多的助產陪護員，並由政府支付其薪酬；根據市衛生局方面提供的數據，自2022年3月以來，該計畫已為超過2000個家庭提供相關服務。

不過目前來看，朵拉服務的普及度尚低，且分配不均；報告顯示，2023年紐約市平均只有5.5%的孕產婦享受到了朵拉服務，其中除了布碌崙(布魯克林)和曼哈頓外，另外三區的使用比例均不到2%；從族裔分布分析，2023年紐約市的白人產婦占產婦總數的34%，但其中有62%的人使用這項服務，而占總產婦人數14%的亞裔女性，只有6%的人享有這項服務，為所有族裔比例中最低。

消息指出，影響該服務普及度的原因主要在於宣傳力度不夠、以及健保覆蓋範圍不足，因儘管紐約市承諾為市民負擔朵拉服務的大部分費用，但衛生部門付款緩慢，成為推廣該服務的一大阻礙；而州府今年簽署了一項法律，要求將朵拉服務納入「白卡 」(Medicaid)覆蓋範圍內，但最新的報告指出，仍有市民的收入水平介於不符合白卡標準、卻又不足以負擔全額朵拉服務，針對這個群體，立法者仍須有效的解決方案。