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華社賭博問題嚴重 專家提解方

記者胡聲橋／紐約報導
紐約問題賭博資源中心人員到班森賀華社舉辦講座。(記者胡聲橋／攝影)
紐約問題賭博資源中心人員到班森賀華社舉辦講座。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心7日邀請紐約問題賭博資源中心(NYC Problem Gambling Resource Center)的工作人員到會所為長者舉辦講座，講述華社賭博問題及其危害和救助資源；工作人員指出，華社賭博問題依然突出，特別是夏季公園聚賭情況非常嚴重。

紐約問題賭博資源中心推廣主任麥麗清介紹，在華人社區，賭博及其衍生的問題仍然非常嚴重；她自己就接過不少華人家庭的投訴，比如有一位福州女性就給該中心打電話，表示丈夫在外賭博，輸了很多錢，回家後還會動手打她，她對此很苦惱，詢問該中心有什麼解救辦法。

麥麗清說，現在是夏天，華人到公園聚賭的問題愈來愈顯著，而且這些賭徒還不怕警察，光天化日之下公開賭博，見到警察過來會馬上把賭具和賭資都收起來，等警察一走又接著賭博；她指出，曼哈頓華埠的羅斯福公園就經常有人聚賭。

對此服務中心負責人羅添福也補充道，班森賀華社的里程碑公園(Milestone Park)、賽斯露公園(Seth Low Playground)，聚眾賭博問題也相當嚴重；有的人甚至每天早早到公園占桌子，等賭博的人來了，就以每張桌子20元的價格讓給賭博者，這些公園賭博看似小賭，但每天輸贏的金額也在數百元左右。

而日落公園8大道則有不少地下賭檔，麥麗清說，前段時間就發生過賭檔搶劫和槍擊案，搶劫的金額達十幾萬元，給當地治安造成很大威脅；她強調，賭博會帶來各種社會和家庭問題，希望有需要幫助的家庭可及時與他們聯繫，將會提供專業的服務與諮詢。

賭博資源中心將於10日(周六)參加在8大道愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦的「安全和資源展」，歡迎民眾前來諮詢，或瀏覽網頁https://nyproblemgamblinghelp.org/，也可撥打24小時求助電話至(877)846-7369，有會說中文和廣東話的工作人員。

華人 8大道 華埠

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