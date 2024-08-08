皇后區女子假擁抱真搶錢 警籲協尋

市警公布嫌犯照片，呼籲公眾協尋。(市警提供)

紐約市 警近期公布消息，表示皇后區 傑克遜高地(Jackson Heights)出現女子假藉擁抱之名，竊取一名男子的錢財，得逞後再持刀威脅；管轄當地的市警115分局目前發布嫌犯通緝 圖，呼籲民眾提供線索。

根據市警消息，此案件發生於7月27日凌晨3時30分左右，一名39歲的男子正從87街和羅斯福大道(Roosevelt Ave)附近行走，突然一名陌生女子靠近他，並給了他一個擁抱；就在這個時候，女子將手伸入受害者的褲子口袋，順走了850元現金。

市警表示，當受害者試圖奪回他的錢時，該女子拔出一把刀威脅要刺他，男子見狀後未反擊；女子隨後沿羅斯福大道向西朝86街方向逃走，受害者在搶劫中並未受傷。

市警目前發布了監控錄像，描述嫌疑為中等膚色，長棕色頭髮的女子；最後一次被看見時，她穿著藍色的長袖短裙，戴著黑色針織帽，帽子前面有白色標誌、黑白運動鞋，肩上掛著一個黑色手提包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至本月4日，115分局在2024年已報告262起搶劫案，比去年同期的188起增加了74起，增幅為39.4%。