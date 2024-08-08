州主計長：紐約市辦公樓市場估值 恢復疫前水平
州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布辦公商業地產的報告，顯示紐約市辦公樓的市場估值超過了新冠疫情前的水平；不過，以曼哈頓中城為代表的部分傳統商務中心區的商業辦公地產行業有所衰退，新興區域則有崛起的勢頭。
報告指出，2025財年紐約市辦公樓的市場價值總額達到近2050億元，超過2020年同期的2023億，這些辦公樓提供了150萬個工作崗位，貢獻的稅收將達到76億元，占全市地產稅總額的20.6%。
根據報告提供的數據，雖然辦公樓市場總體尚好，但地區分布非常不均；報告顯示，全市80%以上的商業辦公地產市值分布在20個郵編區內，其中僅有長島市和布碌崙(布魯克林)市中心兩處位於曼哈頓以外。
對比2020財年和2025財年的商業辦公地產市值，曼哈頓中城東區以及下城的兩橋地區(Two Bridges)等傳統的商務區，分別萎縮了超過11%；其他存量較為飽和的商務區，包括地獄廚房(Hell's Kitchen)、金融區(Financial District)、中城西區、大中央(Grand Central)和翠貝卡(Tribeca)等地的辦公地產市值則稍微下降。
辦公樓市場增長最為強勁的區域則是皇后區長島市(Long Island City)和曼哈頓的雀兒喜(Chelsea)、哈德遜廣場(Hudson Yard)至韓國城(Koreatown)，增幅分別達到65.3%和55.5%，其中哈德遜廣場區域的商業地產市值在五年內暴增近60億元；此外，增長顯著的區域還包括東村(East Village)及蘇活(Soho)、布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)和登波(Dumbo)、曼哈頓聯合廣場(Union Square)等，增幅均達到兩位數百分比，其中蘇活及華埠地區的增長率也達到12%，2025財年總市值超過65億元。
狄拿波利在報告中指出，雖然疫情的衝擊令傳統的辦公文化有所改變，導致商業地產一度遭遇重挫，但從當前的情況看，紐約市的商業辦公地產並未如人們普遍預計的那樣不佳，這充分展現了這個全球最大的商業地產中心的活力和韌性。
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