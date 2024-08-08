州主計長：紐約市辦公樓市場估值 恢復疫前水平

州主計長報告顯示，紐約市的商業辦公地產市值達到2000億元，超過了疫情前的水平。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布辦公商業地產的報告，顯示紐約市 辦公樓的市場估值超過了新冠疫情前的水平；不過，以曼哈頓 中城為代表的部分傳統商務中心區的商業辦公地產行業有所衰退，新興區域則有崛起的勢頭。

報告指出，2025財年紐約市辦公樓的市場價值總額達到近2050億元，超過2020年同期的2023億，這些辦公樓提供了150萬個工作崗位，貢獻的稅收將達到76億元，占全市地產稅總額的20.6%。

根據報告提供的數據，雖然辦公樓市場總體尚好，但地區分布非常不均；報告顯示，全市80%以上的商業辦公地產市值分布在20個郵編區內，其中僅有長島市 和布碌崙(布魯克林)市中心兩處位於曼哈頓以外。

對比2020財年和2025財年的商業辦公地產市值，曼哈頓中城東區以及下城的兩橋地區(Two Bridges)等傳統的商務區，分別萎縮了超過11%；其他存量較為飽和的商務區，包括地獄廚房(Hell's Kitchen)、金融區(Financial District)、中城西區、大中央(Grand Central)和翠貝卡(Tribeca)等地的辦公地產市值則稍微下降。

辦公樓市場增長最為強勁的區域則是皇后區長島市(Long Island City)和曼哈頓的雀兒喜(Chelsea)、哈德遜廣場(Hudson Yard)至韓國城(Koreatown)，增幅分別達到65.3%和55.5%，其中哈德遜廣場區域的商業地產市值在五年內暴增近60億元；此外，增長顯著的區域還包括東村(East Village)及蘇活(Soho)、布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)和登波(Dumbo)、曼哈頓聯合廣場(Union Square)等，增幅均達到兩位數百分比，其中蘇活及華埠地區的增長率也達到12%，2025財年總市值超過65億元。

狄拿波利在報告中指出，雖然疫情的衝擊令傳統的辦公文化有所改變，導致商業地產一度遭遇重挫，但從當前的情況看，紐約市的商業辦公地產並未如人們普遍預計的那樣不佳，這充分展現了這個全球最大的商業地產中心的活力和韌性。