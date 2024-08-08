加強監管酒店提案 警工會挺、業者反對

警察工會主席亨德利(中)支持酒店监管提案。(本報檔案照)

紐約市 議會近期推出一項具有爭議的提案，旨在更嚴格地監管酒店，以維護公共安全和保障工人健康和工作條件，但卻遭到酒店行業的反對，表示將會導致運營成本大幅增加；儘管如此，紐約市警察工會(PBA)也在近日對該提案表示支持。

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)表示，此項代號為「Intro. 991」的安全酒店提案(Safe Hotels Act)，將令警方在整頓問題酒店時變得更加順利；除亨德利外，代表數千名酒店工人的酒店工會聯合會也支持這項措施。

亨德利在本月初寫信給提案的發起人市議員曼寧(Julie Menin)，在信中說道，儘管市警認為大多數酒店和汽車旅館都是「社區內負責任的合作伙伴」，但有一小部分具有重要影響的惡劣經營者存在，其所經營的場所成為了滋生犯罪活動和其他公共安全隱患的溫床。

信中內容還表示，類似的酒店不僅對內部員工和守法的顧客構成危險，且也會在警員工作時對其造成不必要的風險；同時全市五個地區檢察官中的四位也支持這項提案，然而許多酒店業代表認為，犯罪並非該行業中的嚴重問題，指其被立法者用作「藉口」。

提案細則顯示，市府擬要求酒店每年重新申請營業執照，並禁止酒店將前台服務、客房服務和維修工作外包；紐約市酒店協會主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)表示，市內酒店沒有公共安全問題，並為世界上最安全的酒店之一，他說提案的撰寫是「為了幫助極少數人的私人利益」，而不是為了保護市民和遊客的公共安全。

美國酒店和住宿協會(The American Hotel and Lodging Association)在寫給五位地區檢察官的信中，也對該提案支持者引用的犯罪統計數據提出異議，並指出酒店在市府的311熱線系統中投訴率很低；該協會臨時主席凱里(Kevin Carey)稱，不必要的法規只會進一步加重酒店業的負擔，並對城市經濟造成影響。