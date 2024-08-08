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減市警負擔 哥大擬給校園安保逮捕權

記者許君達╱紐約報導
針對今年春季校園爆發學生運動但校內安保權限不足的情況，哥大正在考慮擴大安保團隊並賦予實行逮捕的權力。(記者許君達╱攝影)
針對今年春季校園爆發學生運動但校內安保權限不足的情況，哥大正在考慮擴大安保團隊並賦予實行逮捕的權力。(記者許君達╱攝影)

根據「華爾街日報」(Wall Street Journal)的報導，哥倫比亞大學在今年春季爆發占領校園的學生運動後，校方正在考慮增加校內安保力量，其中包括授權安保人員在校內實行逮捕的權力。

報導援引知情人士透露的消息，稱哥大校長沙菲克(Minouche Shafik)已在管理團隊中提出了一項提案，要求在校園安保人員中增加「治安官」(peace officers)，並希望授予他們能夠肢體接觸學生、以及必要時進行逮捕的職權；目前，哥大約有290名安保人員，除非是在自衛等極其特殊的情況下，否則不被允許與學生產生肢體碰觸。

不過，知情人士也稱，這項提案仍處於討論初期，需要得到學校董事會和教職員工的同意，才有可能落實。

針對外界的關注，哥大官方6日發布聲明，承認了這項討論的存在；聲明稱，由於哥大不像很多同類大學那樣擁有獨立的警察部隊，因此正在通過內部協商和向其他高校學習，研究各種方法以彌補哥大的公共安全處理能力，以減少對紐約市警的依賴。

今年4月，哥大爆發挺巴勒斯坦的學生運動，示威學生在近半個月的時間內占領校園的主草坪，建立「烏托邦式」的社區，此後又升級成破壞並占領校內建築；而無力平息事態的校方，則先後兩次邀請紐約市警進入校園實行大規模驅趕和逮捕行動，校方的應對策略被廣泛認為進退失據，沙菲克隨後也都成為挺學運和反學運人士的攻擊目標。

在鎮壓行動過後，哥大的左派教職員工團體對沙菲克發起了不信任投票，並獲高票通過；而另一方面，部分校董與捐款人則認為沙菲克縱容反以色列情緒在校內蔓延，且未能有效壓制學生運動造成的混亂，對沙菲克失去了信心。據悉，哥大新生從8月底就會陸續入學報到，新學期將於8月末至9月初開始。

哥大 紐約市 華爾街

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