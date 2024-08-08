州議員鄭永佳提名 海事學院學弟獲全額獎學金

州眾議員鄭永佳(左)與他所推薦的第一名州大海事學院獎學金獲得者蓋拉格(右)在學校碼頭與訓練艦船合影。(記者許君達／攝影)

州眾議員 鄭永佳日前在他的母校州大海事學院(SUNY Maritime College)參加了一次校方舉行的航行活動，與他同行的是2024年度「學員任命計畫」(Cadet Appointment Program，簡稱CAP)獎學金獲得者蓋拉格(John Gallagher)。鄭永佳表示，他希望藉此活動向包括華人 社區在內的學生和家長推介這項新的助學計畫。

「學員任命計畫」由州眾參兩會的民選官員提名，獲得提名的紐約州 高中畢業生將可獲得海事學院四年的本科學位全額獎學金。每四年每位州參議員可在其選區內提名兩人、州眾議員可提名一人，州長、州參議會多數黨領袖和州眾議會議長可提名五人。

申請者必須為美國公民或永久居民，畢業於紐約州的高中，且在入讀海事大學前至少在紐約州居住一年，居住地址須在有提名名額的民選官員選區內。此外，申請人還需要加入校內的海岸警衛隊學員團(Regiment of Cadets)，學生畢業時不被強制要求服兵役，但在校期間如果成績優異且有志從軍，將有機會獲得預備役軍官培訓。海事學院規模較小，僅有科學(Science)和工學(Engineering)兩種學位。

鄭永佳介紹，符合上述三項條件的華人高中生家庭可以將這所學校作為未來的一個選項。他表示，華人子弟不一定只有「爬藤」一條路，除了那些昂貴的頂級大學外，像他的母校海事學院這種專業教育水平很高、就讀成本又低的公立大學也是很好的選擇。鄭永佳還特別強調，海事學院畢業生基本全部能確保得到很好的工作。有此意向的華人家庭，無論是否住在他的選區，都可以聯絡自己所在選區的州議員尋求詳細信息。

這項獎學金項目去年推出，17歲的蓋拉格是鄭永佳推薦的第一位學生，8月中旬即將開始在海事學院的求學生涯。他從母親的朋友那裡得知了這個項目，正好自己也對理工科感興趣，便向鄭永佳提出了申請。蓋拉格表示，從明年暑假開始，他就有機會乘坐學校提供的訓練艦船參與為期兩個月的出海實習，航行目的地包括歐洲、巴哈馬和加勒比群島等地，這令他十分期待。