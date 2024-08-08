人力中心中文學校 兒童中秋繪畫賽徵集

人力中心中文學校，將辦第12屆中秋繪畫比賽。(主辦方提供)

CMP人力中心中文學校已於日前啟動「第12屆兒童中秋繪畫比賽」，旨在為新一代提供用畫筆學習、探索和體會中華節日文化的機會，並倡導家庭和睦、鞏固親子關係。

中文學校表示，根據去年的辦賽經驗，本年比賽活動仍採用線上模式，主題除了保留「中秋節的家庭記憶」和「日常生活的自畫像」外，還增加了一項「旅途見聞」，以令其更貼近孩子們的生活。

主辦方稱，在過去11年，這個活動得到來自紐約市 五區、紐約州 外、甚至海外孩子的喜愛，不僅培養了孩子們想像力、創造力和思維能力，也發掘了部分繪畫天賦超常的孩童。

比賽將於10月20日(周日)截止收件，並設有幼兒組(4歲至6歲)、兒童組(7歲至9歲)和少年組(10歲至17歲)，各組設有一、二、三等獎、優勝獎及入圍 獎，獎金從100元至10元不等，所有獲獎者還將得到榮譽證書和獲獎作品畫冊，國際參賽者亦同。

參賽作品需通過電子郵件提交至[email protected]，要求包括一頁作品圖片(JPEG格式)及一頁含參賽者資訊的文件。參賽作品可採用水彩畫、水粉畫、蠟筆畫等多種形式。

比賽主評委為藝術家王玉環，評分將基於主題切合性、繪畫技巧與色彩、創意性三大標準，頒獎典禮將於12月15日(周日)舉行。任何關於比賽的疑問可向(646)203-7716或(347)925-4976及[email protected]查詢。