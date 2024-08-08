我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

MLB大都會隊 下周花旗球場辦慶典 皇后區居民專屬10元門票優惠

記者尤昱程／紐約報導
紐約大都會隊宣布將於13日(周二)和14日(周三)在法拉盛花旗球場舉辦「皇后區文化慶典」。(路透)
紐約大都會隊宣布將於13日(周二)和14日(周三)在法拉盛花旗球場舉辦「皇后區文化慶典」。(路透)

為了表彰皇后區的多樣性，紐約大都會隊(New York Mets)宣布將於13日(周二)和14日(周三)在法拉盛花旗球場(Citi Field)舉辦「皇后區文化慶典」(A Celebration of Queens Culture)，將是大都會隊在傳統文化慶典上的一種全新嘗試。

大都會隊每年通常會專門安排特定的日期來慶祝不同的文化，不過今年這個活動旨在讓各地球迷更全面的認識皇后區的多元化社區，因此所有元素都將與皇后區文化相關，讓球迷能夠體驗到皇后區所代表的100多種文化。

屆時兩日的活動，大都會隊將提供皇后區居民專屬10元門票優惠，球場內的多家皇后區餐飲攤位將提供15%的折扣，包括各式燒烤、冷飲等特色餐點都能在這兩天以更便宜的價格取得。

此外，活動上皆有當地的社區組織在球場內展示為皇后區居民提供的免費資源，屆時還會有皇后區的藝術家在球場現場創作反映皇后區文化的藝術作品。

而在今年初活動策畫階段時，大都會隊發出一份網路表單，積極尋求球迷的意見來策畫此次慶典，鼓勵社區成員貢獻慶祝活動的點子，因此這次慶典將會是最直接反應球迷想法的活動。

除了皇后區文化慶典之外，大都會隊還宣布了本賽季的其他重要活動日期，其中包括8月17日(周六)的AI(愛)台灣日，除了帶來充滿台灣特色的小吃，YouTube共同創辦人陳士駿還會到現場開球。

所有比賽的門票，包括特別慶祝日的門票，均可在大都會隊官方網站購買，更多資訊可至官網查詢，網址www.mets.com。AI(愛)台灣日購票詳情，請見https://www.tjccny.org/events/ai-taiwan。

皇后區 大都會 AI

上一則

州議員鄭永佳提名 海事學院學弟獲全額獎學金

下一則

300名美中交響樂手 中領館以歌會友 約定明年北京再聚

延伸閱讀

MLB／投到9局下2出局 瓦德茲挑戰無安打被轟2分砲破功

MLB／投到9局下2出局 瓦德茲挑戰無安打被轟2分砲破功
109分局局長：盼民眾不要害怕警察

109分局局長：盼民眾不要害怕警察
「永恆才華」比賽 福壽老人中心拔頭籌

「永恆才華」比賽 福壽老人中心拔頭籌
MLB／白襪終於贏了1場 終結21連敗難堪紀錄

MLB／白襪終於贏了1場 終結21連敗難堪紀錄

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)

直飛變轉機 紐約史島華人撿便宜遇機票詐騙

2024-08-01 21:50
王書君。(檢方提供)

前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

2024-08-06 15:21

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎