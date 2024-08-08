MLB大都會隊 下周花旗球場辦慶典 皇后區居民專屬10元門票優惠

紐約大都會隊宣布將於13日(周二)和14日(周三)在法拉盛花旗球場舉辦「皇后區文化慶典」。(路透)

為了表彰皇后區 的多樣性，紐約大都會 隊(New York Mets)宣布將於13日(周二)和14日(周三)在法拉盛花旗球場(Citi Field)舉辦「皇后區文化慶典」(A Celebration of Queens Culture)，將是大都會隊在傳統文化慶典上的一種全新嘗試。

大都會隊每年通常會專門安排特定的日期來慶祝不同的文化，不過今年這個活動旨在讓各地球迷更全面的認識皇后區的多元化社區，因此所有元素都將與皇后區文化相關，讓球迷能夠體驗到皇后區所代表的100多種文化。

屆時兩日的活動，大都會隊將提供皇后區居民專屬10元門票優惠，球場內的多家皇后區餐飲攤位將提供15%的折扣，包括各式燒烤、冷飲等特色餐點都能在這兩天以更便宜的價格取得。

此外，活動上皆有當地的社區組織在球場內展示為皇后區居民提供的免費資源，屆時還會有皇后區的藝術家在球場現場創作反映皇后區文化的藝術作品。

而在今年初活動策畫階段時，大都會隊發出一份網路表單，積極尋求球迷的意見來策畫此次慶典，鼓勵社區成員貢獻慶祝活動的點子，因此這次慶典將會是最直接反應球迷想法的活動。

除了皇后區文化慶典之外，大都會隊還宣布了本賽季的其他重要活動日期，其中包括8月17日(周六)的AI (愛)台灣日，除了帶來充滿台灣特色的小吃，YouTube共同創辦人陳士駿還會到現場開球。

所有比賽的門票，包括特別慶祝日的門票，均可在大都會隊官方網站購買，更多資訊可至官網查詢，網址www.mets.com。AI(愛)台灣日購票詳情，請見https://www.tjccny.org/events/ai-taiwan。