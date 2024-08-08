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300名美中交響樂手 中領館以歌會友 約定明年北京再聚

記者范航瑜／紐約報導
美中青年樂手代表與黃屏等人合影。(記者范航瑜／攝影)
美中青年樂手代表與黃屏等人合影。(記者范航瑜／攝影)

6日中午，參加首屆「WOW！世界青年管弦樂團周」活動的中國北京青年交響樂團和美國國家青年交響樂團的近300名美中青年樂手相聚中國駐紐約總領館，共同舉辦「勝友如樂 攜行致遠」音樂會暨友好交流活動。

卡耐基音樂廳總裁兼執行長格林遜(Clive Gillinson)在致辭中表示，未來的希望寄托在美中兩國的年輕人身上。儘管這些青年樂手們未來可能不會全部從事音樂工作，但無論進入哪個行業，他們都將成為各自領域的領軍人物。

音樂會由美國青年樂手們演奏的「西部號角」拉開序幕，充滿活力的旋律點燃了現場氣氛。隨後，北京青年交響樂團代表用西方樂器演繹了中國傳統古曲「春江花月夜」，營造出獨特的東方韻味。兩國樂手還共同演繹了改編自德沃夏克「第九號交響曲」的「思鄉曲」和孟德爾頌的「降E大調八重奏」第四樂章。音樂會最終在改編自北京奧運會開幕式主題曲的弦樂重奏作品「我和你」中落下帷幕，表達了人類共同的情感和團結的力量。

北京青年交響樂團代表用西方樂器演繹了中國傳統古曲「春江花月夜」，營造出獨特的東方...
北京青年交響樂團代表用西方樂器演繹了中國傳統古曲「春江花月夜」，營造出獨特的東方韻味。(記者范航瑜／攝影)

作為「WOW！世界青年管弦樂團周」的最後一場交流活動，北京青年交響樂團與美國國家青年交響樂團的團員們互留贈言和聯繫方式，約定北京再見。按照計畫，美國國家青年交響樂團明年還將訪華演出，再次造訪國家大劇院。

北京青年交響樂團由中國國家大劇院和北京市教育委員會於今年6月聯合發起成立。在紐約期間，北京青年交響樂團於8月4日登台卡耐基音樂廳，與藝術總監呂嘉和琵琶演奏家吳蠻合作演出了音樂會。

國家大劇院副院長張堯和國家大劇院院長王寧通過視頻致辭。市議員高步邇(Gale Brewer)、市文化局副局長默里(Alton Murray)、政商界、文藝界代表和僑領近100餘人出席了本次交流活動。

交響樂 奧運

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