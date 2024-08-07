暴雨改室內 布碌崙「打擊犯罪夜」照樣人潮洶湧

不少華裔民眾參與66分局的打擊犯罪夜活動。(記者顏潔恩／攝影)

6日紐約市多個市警在各轄區舉辦「全國打擊犯罪夜」活動，儘管布碌崙 (布魯克林)部分管轄華社的分局，受暴雨 天氣影響，取消活動延期舉行，但仍有幾個分局臨時變換場地至室內，通過擺設攤位贈送禮物、發宣傳資料等，致力於培養密切的警民關係。

管轄部分8大道 、波羅園(Borough Park)的市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)指出，原本按照過去的習慣，會在分局前封街舉辦活動，不料受到暴雨天氣影響，臨時決定移步到18大道的猶太中心內舉行；他說，宣布打擊夜活動後，許多民眾很興奮要參加，也是考量到這個原因才不取消，看到現場人潮洶湧也很欣慰。

不少華裔民眾參與66分局的打擊犯罪夜活動。(記者顏潔恩／攝影)

66分局的活動上，有不少社區商家、健保公司等設攤提供資訊，以猶太人、華人為主的民眾出席活動，排隊領取免費的贈品和爆米花等，也有人藉此與社區警員、各族裔居民展開交流等，為社區合作建立基礎；當日亞裔民安隊隊長柳寶枝和隊員們，也到現場支持，民安隊自成立以來一直全方面與市警合作，接下來也會持續和華社轄區的市警保持密切聯繫，幫助維護當地的治安和民生問題。

66分局的打擊犯罪夜活動臨時改到室內舉行。(讀者提供)

在上個月布碌崙86街遊民所抗議活動中，協助維安的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)，當日也率領多名警員參與活動，並首次向華媒回應被市議員莊文怡咬手臂一事；據他所述，事發後對方曾到市公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)對自己提出包括勒脖在內的三項投訴，可戴葛摩重申被咬時雙手是搭在柵欄上，且自己是等到莊文怡被抓走才送到醫院處理傷口。

他也透露，市長亞當斯(Eric Adams)未就此事打電話慰問他，不過市警總局很是關心，也有高層警官表示會全力支持他；戴葛摩指出，他知道這樣的事件最終也會不了了之，而除非莊文怡有意向他道歉，否則不會主動聯繫她會面。