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109分局局長：盼民眾不要害怕警察

記者尤昱程／紐約報導
109分局全國打擊犯罪夜活動，6日登場。(記者尤昱程／攝影)
109分局全國打擊犯罪夜活動，6日登場。(記者尤昱程／攝影)

皇后區法拉盛轄區市警109分局的「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)活動於6日舉行，雖遇雨臨時改至室內舉行，仍不減社區民眾的熱情支持；除了分局警員外，許多華裔社區組織也到場參與活動，幫助警民培養更密切的合作關係。

今年的109分局打擊犯罪夜有超過40個合作機構擺攤參加，並準備了奶茶、零食等免費禮品贈送居民；109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)在現場與各個攤位、民眾拍照合影，期盼與社區持續深化合作關係。

科爾曼表示，與社區建立良好的關係並與公眾保持良好的溝通是很重要的，這也是當晚活動最大目的之一，他說，「我們不希望人們害怕我們，如果有人是犯罪的受害者，我們希望他們能感到可以來找我們警察報案，我們會幫助他們。」

而對於轄區內在7月份報告了63起重罪攻擊案件，比去年同期增加超過一倍，科爾曼表示，這是目前分局正在面臨的問題，而這些重罪攻擊案中，幾乎有50%是和家庭暴力有關係，他呼籲民眾如果自己或知道有人正遭受家庭暴力，請立即向警方通報。

至於在家暴以外的攻擊案件，他表示，其中許多都是由爭執引起的，有時是陌生人在街上發生爭執，然後被襲擊。科爾曼說，「我們正在努力通過巡邏來解決這個問題，我們有大量新入職的警察在街上巡邏，他們的存在有助於威懾犯罪，也讓人們感到安全。」

活動會場上，109分局也向三名員警頒發傑出公共服務獎，表揚他們勇於追捕罪犯的行為；國會議員孟昭文也向在場所有警員表達感謝並重申對警察的支持，同時她也表示自己為皇后區的警察分局爭取了數百萬元資金，將幫助員警有更好的心理健康支持。

除了孟昭文，到場的還有州參議員劉醇逸、州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)等民選官員參加。

皇后區 孟昭文 參議員

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