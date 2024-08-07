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華裔藝術家創作 花木蘭登時報廣場

紐約訊
加拿大華裔藝術家董春華的作品「花木蘭」，本月每天晚上在時報廣場41至49街的95個大型廣告牌數字屏幕上投放。(主辦方提供)
加拿大華裔藝術家董春華的作品「花木蘭」，本月每天晚上在時報廣場41至49街的95個大型廣告牌數字屏幕上投放。(主辦方提供)

時報廣場藝術公司日前宣布，在紐約州藝術基金會、美國國家藝術基金會、州長凱霍楚(Kathy Hochul)和州議會支持下的紐約州藝術委員會、紐約市文化事務局與市議會以及時報廣場廣告聯盟， 本月每天晚上在時報廣場41至49 街的95個大型廣告牌數字屏幕上，投放加拿大華裔藝術家董春華的作品「花木蘭」。

時報廣場藝術公司將於8日(周四)晚間11時30分為「花木蘭」舉行開幕典禮，由紐約美華劇坊展現京劇「貴妃醉酒」、「白蛇傳」、「孫悟空偷桃」等經典戲曲片段，由賈永紅扮演楊貴妃，白惠欣扮演青蛇，房玉麟扮演孫悟空，配合董春花視頻作品中「花木蘭」的京劇元素共襄盛舉，歡迎華裔社區民眾到場欣賞。

「花木蘭」是董春華和Kud Albus合作的作品， 通過虛擬現實技術創作的視頻作品，重新塑造了中國民間同名傳奇女英雄的形象，以探索性別、身體的可塑性和多元性。受中國古代故事、表演傳統和海洋生物學的啟發，董春華使用三維虛擬現實工具創造了一個想象中的水生幻想世界，在這個世界里，花木蘭偽裝了自己的身分和性別，以便與裸鰓魚共存並融為一體。

花木蘭 時報廣場 紐約州

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