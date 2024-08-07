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最新民調／霍楚叫停堵車費 支持度卻未提升

記者范航瑜／紐約報導
霍楚去年12月在曼哈頓參加集會，呼籲支持堵車費，今年卻急轉彎叫停。(取自州長辦公室)
霍楚去年12月在曼哈頓參加集會，呼籲支持堵車費，今年卻急轉彎叫停。(取自州長辦公室)

最新民調顯示，反對堵車費計畫的聲浪愈發強大，但叫停該計畫的州長霍楚(Kathy Hochul)卻未能在支持率上有所提升。

根據錫耶納學院(Siena College)的最新民調，59%的紐約選民希望完全取消堵車費計畫。按黨派畫分，反對堵車費的共和黨人、民主黨人和獨立選民的比例分別為68%、56%和54%。

霍楚在6月突然終止了該計畫。在她暫停計畫後不久的一次民調中，45%的受訪者表示支持該決定，另有23%反對，其餘33%則持中立態度或「不了解」。

持中立態度的人似乎現在已轉向反對。根據8月的最新民調，59%支持完全結束該計畫，22%希望立即重啟，只有19%持中立態度。

儘管愈來愈多的人支持霍楚無限期取消收費的決定，但她的支持率仍然徘徊在6月時的低點。根據最新調查，39%的受訪者對州長持正面看法，50%持負面看法，與6月的38%對49%相比，基本持平，當時她的支持率為歷史最低。支持堵車費的維權人士稱，這些民調數據是對霍楚「虛假宣傳」的反應。

在被單獨詢問過去一年生活成本的變化時，受訪者幾乎無一例外地表示成本在上升。而霍楚表示，她暫停堵車費的一大原因就是擔心加重生活成本。

「很多紐約市民都在為生計奔波，」霍楚上周在科羅拉多州(Colorado)的阿斯彭研究所(Aspen Institute)表示。「進城起步價15元，如果每周工作五天，每年大約就是4000元。這一價格在當下顯然不合時宜。」她同時強調自己沒有終止堵車費，只是暫停，並且也相信這該計畫是有益的。

堵車費 霍楚 民調

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