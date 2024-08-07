公投街頭小販管理 問題措辭有漏洞

絕大多數小攤販為移民，沿街售賣水、水果等幫助他們能夠勉強維持生計。(記者曹馨元／攝影)

在11月普選選票上的的公投 問題中，紐約市 民可以就是否允許市清潔局(Department of Sanitation)執行對街頭小販管理的問題進行投票 。但上月由市委員會審查後批准的公投問題的措辭，卻沒有提及「街頭小販」一詞，為執法帶來漏洞。

公投問題中有兩項有關市清潔局權限的修正案，一項將會授權清潔局在包括街道和人行橫道外的所有城市所屬物業執行清潔法律，另一項則要求垃圾必須丟棄在容器中。

自2020年以來，針對城市公園內小攤販無照經營的傳票數量持續攀升，街道和人行道上的小攤販主要由清潔局負責，而公園內的攤販活動則主要由公園部門的公園執法巡邏隊負責(Parks Enforcement Patrol)，紐約市警(NYPD)也常常加入這兩個機構的打擊行動。如果11月公投中的兩個修正案得到通過，三個執法機構都可以共同打擊公園內的攤販售貨行為，讓公園內的小販收到更多罰單。

據The City報導，代表數千名街頭小販的維權組織表示，這種轉變將帶來更多對小攤販的騷擾。絕大多數小攤販為移民，沿街售賣水、水果等幫助他們能夠勉強維持生計。非營利組織街頭小販計畫(Street Vendor Project)的副主任古鐵雷斯(Carina Kaufman-Gutierrez)說，小攤販會因為售賣價值1元的水而被警察開出數千元的罰單，在投票問題中隻字不提對於小攤販的細化政策，「是一種操縱和不尊重」。