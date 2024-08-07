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復敦大學獎學金評比涉歧視 遭投訴

記者曹馨元 / 紐約報導
法律維權組織向聯邦教育部民權辦公室投訴，復敦大學一項獎學金評選標準涉嫌種族歧視，白人和亞裔學生遭到忽略，違反民權法。(復敦大學提供)
法律維權組織向聯邦教育部民權辦公室投訴，復敦大學一項獎學金評選標準涉嫌種族歧視，白人和亞裔學生遭到忽略，違反民權法。(復敦大學提供)

近日，法律維權組織Equal Protection Project向聯邦教育部民權辦公室(U.S. Department of Education's Office for Civil Rights)遞交了一份針對復敦大學(Fordham University)涉嫌種族歧視的投訴。Equal Protection Project指出，復敦大學的獎學金分配偏向非洲裔與西語裔學生而非白人與亞裔學生，因而違反了民權法(Civil Rights Law)。

據稱，復敦大學的「多元化基金」(Diversity Fund)和「復敦獎學金」(Fordham Scholarship)僅限非洲裔、西語裔、第一代大學生或低收入學生獲得。而該校的「西語裔社會工作聯盟獎學金」(Latino Social Work Coalition Scholarship Program)也只向西語裔或雙語學生提供，將非洲裔、白人和亞裔學生排除在外。投訴方Equal Protection Project認為這些經濟補貼的獲得資格對不同種族設立了不同標準，違反了1964年聯邦民權法案第六章的規定。

最高法院於去年6月裁定大學招生採取「平權措施」(Affirmative Action)違憲後，此類強調「多元、公平和包容」的旨在幫助弱勢群體的計畫就頻頻被質疑其合法性。Equal Protection Project此前就對紐約州立大學奧伯尼和水牛城州大、紐約州教育廳的獎學金及經濟補貼計畫提起過類似的投訴。

PlaceNYC創始人朱雅婷表示，紐約的亞裔市民是全市收入最低的族群之一，「如果你想提供任何獎學金或機會，應該讓所有人都有權獲得，或是以收入為基礎決定，而並不是這樣的種族歧視」。朱雅婷本人在今年1月就曾對紐約州政府撥款資助的科學與技術入門計畫(STEP)提起訴訟。

韓裔哈佛法學院教授石智英(Jeannie Suk)在一篇紐約客的文章中寫道，許多人認為讓精英大學多元化是為了向領導階層輸送更多少數族裔及弱勢群體。但對於亞裔來說，大量名校畢業的亞裔遲遲未能更多滲透到社會中的領導層與決策層，尤其是在政府、司法機構和媒體等領域。由此可見單純追求教育上的卓越並不是讓亞裔在社會中獲得更大影響力的唯一解方。

Equal Protection Project表示希望教育局民權辦公室對此獎學金涉嫌種族歧視一事展開正式調查，在法律允許範圍內實施補救措施。而民權辦公室正在評估該投訴，以便採取進一步行動。

美國最高法院去年6月裁定大學招生採取「平權措施」違憲後，強調「多元、公平和包容」...
美國最高法院去年6月裁定大學招生採取「平權措施」違憲後，強調「多元、公平和包容」幫助弱勢群體的計劃，頻頻被質疑合法性。(取自華促會官網)

亞裔 種族歧視 紐約州

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