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市府一站式服務平台 助房東改建房屋

記者范航瑜／紐約報導
應對住房危機，市長亞當斯日前宣布推出多項一站式平台，並提供400萬元資金支持ADU(附屬住宅單元)試點計畫。(取自市長辦公室)
應對住房危機，市長亞當斯日前宣布推出多項一站式平台，並提供400萬元資金支持ADU(附屬住宅單元)試點計畫。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布推出多項一站式平台，並提供400萬元資金支持ADU(附屬住宅單元)試點計畫，幫助房主創建後院棚屋、地下室公寓等住宅，增加額外空間供房主出租，創造利潤。

該計畫名為「多一間ADU」(Plus One ADU)，將向合格房主提供最高達39萬5000元的資金，用於在其地產上建造或改造附屬住宅單元，預計將惠及35位房主。

除了資金支持以外，亞當斯政府還將推出一站式門戶平台，簡化審批過程的繁文縟節，幫助房主快捷簡單修建附屬住宅單元，並降低建設成本。新平台還會提供分步指南，幫助房主熟悉流程。平台還包括一個市府認證的設計庫。該計畫還為房主提供財務和技術支持。

ADUs指的是為與主屋在同一地產上的任何「次要獨立單元」，包括在後院自助搭建的棚屋，或是有獨立入口的地下室公寓。這些單元不僅可以為房主提供更多空間和額外收入，同時不會破壞現有建築的外觀及氛圍，對於需要看護者住家的老年人來說尤其便利。

據美國退休人員協會(AARP)對50歲及以上人群的調查，七成受訪者表示會考慮為需要照顧的親人建造附屬住宅單元。為了讓更多房主受益於，亞當斯政府的「同意之城」(City of Yes)計畫將「合法化ADU」列入住房問題解決措施之一，允許紐約市的一戶或兩戶家庭房屋在遵守建築法規的情況下，添加最多800平方呎的附屬住宅單元。

去年剛啟動時，該計畫在兩個月內收到了2800餘名房主的申請，八成申請者表示他們有興趣利用ADU創造額外收入，或給家人住。州府去年提供了240萬元，共資助建設15個附屬住宅單元。新的400萬資金將由市房屋保護和開發局(HPD)和州住房與社區改建廳(NYS Home and Community Renewal, HCR)提供。

市住房保護和發展局長卡里昂(Adolfo Carrion)表示，去年資助的15個附屬住宅單元目前仍在建設中。

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