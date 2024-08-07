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青年領袖委員會訪奧伯尼 了解公共政策

記者高雲兒／紐約報導
亞太公共事務聯盟(APAPA)和法拉盛華商會，日前帶領青年領袖委員會，前往首府奧伯尼參觀訪問。(主辦方提供)
亞太公共事務聯盟(APAPA)和法拉盛華商會，日前帶領青年領袖委員會，前往首府奧伯尼參觀訪問。(主辦方提供)

亞太公共事務聯盟(APAPA)和法拉盛華商會，日前帶領青年領袖委員會(Youth Leadership Council)，前往首府奧伯尼(Albany)進行參觀。此次活動得到州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩的安排和接待，讓青少年們有機會深入州長辦公室、州參議會、眾議會及各議員在議會大廈的辦公室進行參觀。

這次活動旨在通過實際體驗和互動，為青少年提供豐富的教育機會，幫助他們拓展視野，增強社會責任感，並為他們未來的職業發展奠定堅實的基礎。

在參觀過程中，40多名參加青年領袖委員會的學生，深入了解了紐約州政府的運作機制及公共事務和政策制定的過程。這種實地學習的機會讓他們得以親眼見證政策是如何在州一級被制定和實施的，從而更加深刻地理解公共管理的複雜性和挑戰性。

參與青少年紛紛表示，這次經歷不僅增加了他們對政治和公共服務行業的興趣，也激發了他們未來可能在這一領域發展的願望。他們從書本以外獲得了寶貴的實踐經驗，這將在他們成長的道路上發揮重要作用。

法拉盛華商會和亞太公共事務聯盟對此次活動的成功表示滿意，並承諾將繼續推動類似的教育項目，進一步激勵社區青少年積極參與公共事務，培養他們成為負責任的公民和未來的領導者。

法拉盛 亞裔 紐約州

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