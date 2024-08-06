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暴雨將至 市府發布洪水警告

記者尤昱程／紐約報導
市緊急管理局5日發布全市出行預警，警告民眾從今日起至7日(周三)將會有強降雨，部分地區可能出現洪水。(美聯社)
市緊急管理局5日發布全市出行預警，警告民眾從今日起至7日(周三)將會有強降雨，部分地區可能出現洪水。(美聯社)

市緊急管理局(Emergency Management Department)5日發布全市出行預警，警告民眾從今日起至7日(周三)將會有強降雨，部分地區可能出現洪水。此外，國家氣象局(The National Weather Service)也已發布全市洪水預警，從今日下午2時，持續至7日中午12時，提醒民眾提前做好準備。

根據氣象預報，今日晨起將會有一條鋒面通過紐約市，並帶來短暫的強降雨以及小洪水；過了午後暴風雨範圍則會開始擴大，今晚至7日早晨預估將會是影響最嚴重的時間段。

目前大雨和洪水的規模和位置仍不確定，國家氣象局預測最強降雨將發生在市區西南部。最新預測顯示降雨量為1到2吋，局部地區可能更高。如果鋒面直接在城市上空停滯，降雨量可能會增加。

市府表示，就影響而言，地勢低窪和排水不良的地區可能會發生洪水，包括地下室在內的地下基礎設施也可能發生淹水；今晚至明晨的通勤時間，則可能出現交通延誤和中斷。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)呼籲市民提前做好準備，並採取必要的預防措施以確保安全，他表示，所有的市政機構已經啟動並準備好應對任何可能發生的情況，並呼籲市民沒有要事盡量待在家中。

市應急管理局局長以斯科(Zach Iscol)表示，建議民眾可以透過Notify NYC隨時了解天氣狀況以及可能的旅行延誤。此外，他也呼籲市民多花時間關心親朋好友，尤其是碰到在此期間不得不出門的狀況。

市府提醒民眾在接下來數天內謹慎出行，並下載Notify NYC獲取天氣狀況資訊，透過監控最新預測和更新來保持警惕。提前制定計畫以確保風暴期間的安全，並準備一個裝有食物、水、急救和其他必需品的應急包。

洪水 紐約市 亞當斯

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