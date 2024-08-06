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防止糧食劵遭盜用 曲怡文籲正視

記者胡聲橋／紐約報導
針對糧食券(SNAP)被盜用有增無減的現象，州參議員曲怡文近日發文呼籲民眾了解糧食券如何被盜用。(記者顏潔恩／攝影)
針對糧食券(SNAP)被盜用有增無減的現象，州參議員曲怡文近日發文呼籲民眾了解糧食券如何被盜用。(記者顏潔恩／攝影)

針對糧食券(SNAP)被盜用有增無減的現象，州參議員曲怡文近日在媒體BKReader上發表專欄文章，呼籲民眾了解糧食券如何被盜用，努力結束這一問題，同時保護納稅人交的稅款。

曲怡文在文中對糧食券被盜用深表擔憂，稱僅在2022年1月至2023年10月，就有大約1700萬元的糧食券被盜。在過去九個月，就有6萬1000名紐約人提出電子福利卡(EBT)被盜刷，要求政府給予賠償。

文章說，這種盜竊行為針對的是那些依賴這些福利來維持生計的無辜受助人。電子福利卡特別容易被盜用，因為沒有晶片，因此更容易被盜用。人們能夠輕易且匿名地使用電子福利卡，最終對那些最依賴這些福利的人造成了很大影響，他們通常在結帳時才意識到自己是受害者，因為他們在購買必需品時被拒絕刷卡。

正因為這個問題非常嚴重，曲怡文表示，她此前州參議會提出法案，要求州府相關部門更好地研究糧食券詐騙的發生率、所採用的策略以及大家需要採取的步驟，從而杜絕此類詐騙的發生。該法案在州議會已獲得通過，將在州長簽署成為法律後立即生效，並要求在一年內完成報告。

文章指出，最需要這些福利的是老年人、兒童、低收入家庭和殘障人士，他們並不總是有辦法去爭取自己的權利。雖然被盜的電子福利卡通常可以補發，但不一定有保證。在這段時間內，家庭可能生活在飢餓之中。他們不應該承受糧食券欺詐犯罪帶來的沉重負擔。曲怡文認為，立法者不僅應該確保選民得到各種應得的福利，更應該採取果斷行動制止糧食券被盜用。

福利 糧食券 低收入

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