蜱蟲蔓延紐約公園 疾病風險大增

蜱蟲是引發萊姆病的罪魁禍首。 (美聯社)

根據哥倫比亞大學(Columbia University)研究人員的調查，蜱蟲(Tick)正在向紐約市 更多的區域蔓延，在全市五區如今都有大量攜帶病原體的蜱蟲出沒，而且全市公園內蜱蟲問題更加嚴重，可能提高市民感染疾病的風險。

據Gothamist報導，哥倫比亞大學紐約市蜱蟲研究項目原本重點關注史泰登島 (Staten Island)，因為此地大量的鹿會招致蜱蟲。而該項目的首席研究員瓦瑟(Maria Diuk-Wasser)教授說，蜱蟲容易寄生在鹿身上，因為史泰登島對鹿群規模的控制，蜱蟲愈來愈多地出現在史泰登島外，如今覆蓋全紐約。隨著如今全球變暖，冬季的氣溫也逐漸升高，蜱蟲將成為全年後的威脅，且這一趨勢預計將持續下去。

去年，布碌崙(布魯克林)區與皇后區 80%的公園都發現了黑腳蜱蟲(Blacklegged ticks)，而2022年只有40%的公園受侵擾，一年之內蜱蟲的侵占區域擴大一倍。瓦瑟教授表示，她的團隊在布朗士區的公園也發現了蜱蟲的存在，而皇后區第二大公園艾莉潭公園(Alley Pond Park)是該區蜱蟲出沒最多的公園之一。

瓦瑟教授也發現在紐約公園中約有70%的蜱蟲都攜帶疾病，其中黑腳蜱蟲攜帶共六種病原體。蜱蟲通常被認為攜帶萊姆病(Lyme Disease)，但其實去年約有200名被蜱蟲咬傷的市民也被檢測出無形體病(Anaplasmosis)和巴貝西亞原蟲病(Babesiosis)，這兩種病都會出現類似嚴重流感的症狀。同時，市衛生局的數據顯示，萊姆病病例也在不斷上升，2020年共有704起病例，而2023年高漲至近五倍，達到3323例。

蜱蟲通常在樹木茂盛的區域出沒。研究者提醒到，在森林與落葉成堆的小徑裡容易受蜱蟲侵害，在修建得非常整齊的公園則相對安全。每年最危險的時候是5月至7月，這時體型極為微小的幼蟲出現，導致被咬者難以發現，成年蜱蟲則為蘋果種子大小，較為容易發現。專家表示，穿著淺色的長褲長袖、使用驅蟲劑等都可以有效避免蜱蟲，若不幸被咬則需要立即用鑷子將他們拔除。