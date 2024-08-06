北京青年交響樂團 首登卡內基音樂廳舞台

演出結束後，樂手起身謝場。(官方供圖，Chris Lee拍攝)

新成立的北京青年交響樂 團日前在紐約卡內基音樂廳 (Carnegie Hall)參加「WOW！世界青年管弦樂團周」，並為紐約觀眾獻上演出。演出由中國著名指揮家呂嘉領銜，曲目結合了中華傳統與西方古典音樂曲目，現場反響熱烈。

新成立的北京青年交響樂團首次出國演出，登上紐約卡內基音樂廳的舞台。(官方供圖，Chris Lee拍攝)

本次樂團周共有來自全球各大洲的七支青年交響樂團參加，分別於8月1日至7日在卡內基音樂廳奉上演出，曲目均融合了西洋古典樂 與各自的民族傳統音樂元素。北京青年交響樂團由中國國家大劇院和北京市教委聯合發起，樂手來自中央音樂學院以及北京市多所著名高中，本次演出是這支樂團首次登上紐約的舞台，還得到了呂嘉和著名琵琶演奏家吳蠻的助陣，演奏的曲目包括柴可夫斯基的「e小調第五交響曲」、中國音樂家趙季平創作的「第二琵琶協奏曲」以及鮑元愷創作的「炎黃風情」選段。

演出當日，音樂廳內座無虛席，每曲結束，都會得到紐約觀眾的熱烈掌聲。正式曲目演出結束後，樂團又在全場熱烈的氛圍中奉上一曲中國民樂「太陽出來喜洋洋」作為返場曲目。

樂團成員由高中及音樂專業大學生構成。(官方供圖，Chris Lee拍攝)

演出結束後，呂嘉在受訪時介紹，這是北京青年交響樂團第一次在世界舞台上亮相，表現堪稱「現象級」，是一個了不起的開始。他表示，在這個全球青年共同參與的平台上，這些來自中國的青年能夠體驗音樂、體驗合作，無論未來是否從事音樂專業，都能深化他們對音樂的感情、激發他們未來的創造力。吳蠻表示，她通過與樂團的合作，不僅為中國青年音樂人能夠登上這樣重要的國際舞台而欣慰，也很開心能看到中華傳統音樂得到現場觀眾的積極反饋。