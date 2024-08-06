華埠鳳凰餅家結業 老顧客不捨 店主經營30多年：是時候退休了

華埠鳳凰餅家結業，眾多顧客到場惜別，店主雷仕洪(右)不捨社區。(記者劉梓祁／攝影)

作為社區內歷史最悠久的老牌餅屋之一，曼哈頓華埠 「鳳凰餅家」在7月31日正式結業，當日有大量顧客到場惜別，以各自的方式表達對老店舖的不捨；店主表示，雖然心情十分沉重，但退休 之時已到，最感謝和無法割捨社區多年來的支持與愛戴。

根據居民憶述和歷史紀錄，鳳凰餅家於1961年在華埠勿街(Mott St.)30號開業，第一任店主來自香港，多年來均以售賣傳統的粵港式傳統糕點為主，包括但不限於月餅、核桃酥、老婆餅、白糖糕和葉絲糕等。在首幾任店主經營近30年後，現任店主在1990年接手。

在其營業的最後一日，有大批顧客前去道別，當中除遊客和網絡博主外，大多是現在和去的居民，年齡多在中年或老年。他們許多人用粵語向店主雷仕洪夫婦說，「未來保重」、「多謝多年的付出」和「真的不捨得你們離開」。

作為回報，雷仕洪的妻子陳女士頻頻拒絕收錢，表示其到來和善意已足夠作為報酬。經營了34年後，雷仕洪在後廚說，現在「是時候退休了」。他在「過去幾十年每天365天工作」後感到「非常疲憊」，而孩子也對繼續經營業務沒有興趣。

然而，雷仕洪最捨不得的是長期支持的忠實顧客。多年來，他見證了許多顧客成長、結婚或有了孫子。在結業消息傳出後的最後一個月，不僅有來自加拿大的老顧客專程開車前來，只為最後一次幫襯並向店主告別。另外，許多人從佛州 和華府等地趕去，還有人在店內留下眼淚。

華埠商改區總監陳作舟也送花致意。(記者劉梓祁／攝影)

現在，雷仕洪想多關注自己和家庭。「我已經幾十年沒休假了，」他坦言。作為60歲的廣東移民，他在嘗試許多不同的工作後。作為學徒加入鳳凰餅家以「養家餬口」。隨後，餅店在2000年搬到現址勿街41號。此前，該商鋪也為餅舖，曾是「龍鳳餅家」和「新龍鳳餅家」。

對於許多華埠居民來說，鳳凰餅家承載的不僅是珍貴的回憶，還有傳統。有人記得小時放學後經常跑去買蝦片，還有人說在華埠製衣業全盛時，工人下班後也會一同前去。很多老顧客認為，鳳凰餅家的沙翁口味最為正宗。其他商品則包括老婆餅、光酥餅和全年提供的月餅。

陳女士表示，真的要感謝社區多年來的支持，如今實在講不出再見。雷仕洪也說，親手經營那麼多年後到了結束時，心中充滿的都是感慨和不捨。最後一日內，夫婦還被數人問道是否會重新開業，但答案是否定。當天，他們的兒子和女兒也到店見證這特別的一天。