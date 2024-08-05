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莊文怡涉襲警 網民連署籲亞當斯採取行動

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡此前被控襲警遭逮捕，有民眾在網上發起簽名活動，要求莊文怡辭職。(視頻截圖)
市議員莊文怡此前被控襲警遭逮捕，有民眾在網上發起簽名活動，要求莊文怡辭職。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡7月17日在班森賀反對86街遊民所的示威活動中涉嫌咬傷市警副警司戴葛摩(Frank DiGiacomo)後，8月3日有人在網站Change.org上發起了一個簽名活動，呼籲市長和市議長對莊文怡採取行動。截止4日下午7時，共有34人簽名。截至發稿，莊文怡方面未作出回應。

這項簽名活動由一名自稱Lawrence Chen的人發起，他在發起簽名活動的網頁上發表了一封致市長亞當斯(Eric Adams),市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會標準和操守委員會(Standards & Ethics Committee)主席黃敏儀(Sandra Ung)的公開信，要求對莊文怡提出正式的操守投訴，信中認為莊文怡對警察的粗暴行為不符合市議員的身分，並明顯違反了市議會的操守準則，她必須辭職。

這封公開信指出，亞裔社區慶祝布碌崙選出首位華裔女市議員，但不能因為莊文怡是自己人，就為她的暴力行為開脫。受害者是戴葛摩副警司，而不是莊文怡，更不是她用來當擋箭牌的亞裔社區。信中認為莊文怡必須受到市長和市議會的審查，而且必須為自己的攻擊行為道歉。

儘管莊文怡涉嫌襲警，但許多社區民眾仍將其視為社區利益的堅定維護者，把她看成英雄。不過，這封公開信說，他們強烈認為莊文怡持續的問題行為和電視上毫無歉意的言論已對整個紐約亞裔社區造成傷害。亞裔社區不希望被視為反對警察，因為亞裔社區本來就不反警察。當有人傷害忠誠勇敢的警察時，社區居民都應該站出來大聲疾呼。正因為如此，他們要確保市議會對莊文怡採取行動，就像對待其他涉嫌襲警的市議員一樣。

公開信的作者在信中稱自己是亞裔社區領導人，他說莊文怡惡意攻擊了一位參與過9/11救援的資深警察，一位恪盡職守且受人愛戴的警察，這一過程被視頻記錄了下來。他們和紐約亞裔社區許多充滿愛心和同情心的人一樣，對這種行為深感不安和憤怒。信中說，許多人不敢表達這種情緒，是因為害怕報復。

至於莊文怡認為警察的過度執法是出於對亞太族裔的歧視，這封公開信指出，莊文怡不能每當做錯事被發現時，就大喊「種族歧視」。

記者就網上簽名一事與莊文怡聯繫，希望得到回應。截止發稿，莊文怡沒有回覆。

亞裔 種族歧視 布碌崙

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