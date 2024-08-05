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豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

記者曹馨元 / 紐約報導
華裔女星Jennifer Betit Yen聲稱，她的豪華公寓因巨大落地窗讓她暴露在大量紫外線輻射下，為身為黑色素瘤幸存者的她帶來癌症復發的風險。(右二為Jennifer Betit Yen，圖片來源於Jennifer Betit Yen的Facebook)
華裔女星Jennifer Betit Yen聲稱，她的豪華公寓因巨大落地窗讓她暴露在大量紫外線輻射下，為身為黑色素瘤幸存者的她帶來癌症復發的風險。(右二為Jennifer Betit Yen，圖片來源於Jennifer Betit Yen的Facebook)

身兼演員、律師和作家於一身的華裔Jennifer Betit Yen聲稱，她在曼哈頓中城東部的價值620萬元的豪華公寓因巨大落地窗讓她暴露在大量紫外線輻射下，為身為黑色素瘤倖存者的她帶來癌症復發的風險。她已對大樓開發商提起訴訟，求償100萬元。

Jennifer Betit Yen與丈夫沃勒(J. Peyton Worley)於2021年11月份買下這座擁有4個臥室的近3000呎豪宅，而豪宅的每一面外牆都是落地玻璃窗。原以為這樣的設計為她帶來了無可比擬的景色，但Jennifer Betit Yen卻驚覺，在每天日照最強烈的時候，她都處於一個對她來說可能致命的高紫外線曝光中。她已對大樓開發商與樓房(One United Nations Park)提起訴訟。

Jennifer Betit Yen此前就曾有黑色素瘤病史，因此她曾多次向大樓代表詢問房屋的玻璃是否有防紫外線輻射的保護措施，而她在起訴文件中表示，大樓開發商索洛維耶夫建築公司(Soloviev Building Co.)的代表也反覆向她保證這棟大樓有「100%的紫外線防護」。

但就在居住了兩年後，Jennifer Betit Yen稱她的臉上就被發現有「可疑病變」，同時她也注意到，家中的地毯、藝術品和家具都出現了變色和褪色，「如果不是紫外線輻射，這些情況是不可能發生的」。雖然她臉上的病變在測試後呈現為陰性，但黑色素瘤的復發風險會增加。

Jennifer Betit Yen在自己的博客中寫道，她每天工作的書房裡，有三分之一的玻璃直接暴露在陽光下。原本以為玻璃具有防護措施的她發現，其實有大量紫外線透過玻璃射入。

據紐約郵報報導，大樓開發商索洛維耶夫建築公司的律師說，如果這是一個這麼重要的問題，那這對夫婦應該在收房前就進行紫外線輻射檢測。他也補充說，Jennifer Betit Yen夫婦從亞馬遜(Amazon)上買的是非常便宜的紫外線檢測設備。而建築公司的首席執行官赫士曼(Michael Hershman)說，這起訴訟「毫無意義」，並稱專家測試顯示窗戶玻璃的紫外線保護措施符合標準。

檢測 癌症 亞馬遜

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