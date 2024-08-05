代孕託管公司捲走數百萬元 20餘家庭提告

跨越全美的20餘個家庭正提起訴訟，控告一家代孕託管公司捲走上達數百萬元的資金，其中一個受害的紐約家庭丈夫為華人。(本報檔案照)

跨越全美的20餘個家庭正提起訴訟，控告一家代孕託管公司捲走上達數百萬元的資金，其中一個受害的紐約家庭丈夫為華人 。聯邦調查局(FBI )現正尋找更多受害者。

據ABC報導，程先生(音譯, Chris Cheng)與妻子丹妮爾斯(Laura Daniels)由於身體原因，不得不尋找一位代孕者來懷上他們的小孩。程夫婦選擇了一家非常受歡迎且受推薦的代孕管理公司SEAM(Surrogacy Escrow Account Management)來支付代孕費用。據了解，大多數代孕家庭都會使用代孕管理公司，以防止出現財務支付問題。

但代孕母親福克斯(Jenn Fox)在誕下嬰兒的幾天後，發現她並沒有收到SEAM公司應該支付給她的錢款，儘管程夫婦已經把錢存入了代管帳戶。這讓需要養家糊口的福克斯開始擔心。

程氏夫婦與福克斯並不是僅有的受害者，據ABC調查新聞報導，跨越全美、且使用同一家代孕管理公司的多達20餘個家庭都遇到了類似的情況。這家在德州 (Texas)註冊的代孕管理公司的老闆賽德(Dominique Side)先是會給客戶發送一封電子郵件，稱帳戶「遭遇收費欺詐」，導致銀行凍結帳戶，而在兩天後再發一封郵件稱「由於法律訴訟，我很遺憾地通知你，所有業務都已暫停」。

程夫婦因此損失了1萬600元，而一名同時代表20餘個受害家庭的律師已向SEAM公司提起訴訟，並指老闆賽德轉移數百萬元，用於支撐她的音樂事業和奢靡的生活方式。

聯邦調查局已經介入，並鼓勵更多的受害者家庭站出來提供證據。一名法官也已經下令凍結賽德的財產。