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鼓勵繳納 紐約MTA：逃避過路費罰金減半

記者胡聲橋／紐約報導
在大都會運輸署(MTA)所轄範圍的一些橋梁和隧道逃費的駕車者所面對的罰金將從9月開始減半，從100元降至50元。(路透)
在大都會運輸署(MTA)所轄範圍的一些橋梁和隧道逃費的駕車者所面對的罰金將從9月開始減半，從100元降至50元。(路透)

大都會運輸署(MTA)所轄範圍的一些橋梁和隧道逃費的駕車者所面對的罰金將從9月開始減半，從100元降至50元。白石大橋(Whitestone Bridge)、三區大橋(Triborough Bridge)、Throgs Neck大橋、維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，以及皇后區的中城隧道(Midtown Tunnel)和布碌崙(布魯克林)的砲台隧道(Battery Tunnel)都將實行這一規則。

這也是州議會4月通過立法打擊逃過路費者計畫的一部分，該立法還授權州官員給與經常逃MTA過路費者吊銷車輛登記的處罰。MTA表示，如果州長霍楚(Kathy Hochul)取消暫停收取曼哈頓堵車費，50元的罰款也將使用於繞過堵車收費的駕車者。

MTA發言人弗洛雷斯(Joana Flores)表示，這項改變將有助於MTA與紐新航港局(Port Authority)的罰款金額一致。MTA橋梁與隧道部前執行副總裁莫瑞提(David Moretti)表示，降低罰金可能會鼓勵更多逃過路費者繳納罰金。

「收費機構的目的非常簡單，就是在過橋時必須支付通行費」，莫瑞提說「這是迫不得已的最後一步，追要過路費是一個漫長的過程」。

警方持續打擊長期逃費者，包括遮蓋或掩蓋車牌以逃避橋樑和隧道收費的自動攝影機的駕駛者。州長霍楚(Kathy Hochul)在本月初表示，MTA針對逃費者的打擊行動已逮捕339人，發出超過1萬2000張罰單，扣留了1500輛車。霍楚表示，這些司機拖欠的通行費和滯納金超過1250萬元。

MTA 霍楚 大都會

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